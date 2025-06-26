帆宣與日本住友設合資公司 提供台日半導體廠務方案

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（中央社記者張建中新竹26日電）高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務廠帆宣今天與日本住友Machinex商社簽署合作協議，合資成立帆宣SC半導體株式會社，共創完善的台日半導體廠務解決方案。

根據帆宣發布的新聞稿內容，董事長高新明表示，與日本住友Machinex商社合資成立公司，將打造結合台灣彈性與效率的台灣精神，以及日本職人精密和組織化的合作機制，共同拓展日本半導體產業以及海外市場，強化互惠發展共識。

帆宣指出，合資公司帆宣SC半導體株式會社資本額1億日圓，約新台幣2000萬元，帆宣持股比重約51%，日本住友Machinex商社持股49%。

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帆宣表示，公司深耕半導體廠務工程以及設備代理30餘年，多年服務晶圓代工廠以及國際設備廠客戶；住友Machinex商社在材料與電機、鋼鐵等基礎科學實力堅強。雙方聯手將可創造更多市場機會，增進在日本、台灣及海外市場服務客戶的技術能力。

展望未來，帆宣指出，合資公司帆宣SC半導體株式會社將持續投入研發與創新，深化台日合作，致力成為全球半導體產業重要推手。（編輯：林淑媛）1140626