加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 產經

帆宣與日本住友設合資公司 提供台日半導體廠務方案

2025/6/26 15:06（6/26 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
帆宣26日與日本住友Machinex商社簽署合作協議，合資成立帆宣SC半導體株式會社。圖左為帆宣董事長高新明。（帆宣提供）中央社記者張建中傳真 114年6月26日
帆宣26日與日本住友Machinex商社簽署合作協議，合資成立帆宣SC半導體株式會社。圖左為帆宣董事長高新明。（帆宣提供）中央社記者張建中傳真 114年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務廠帆宣今天與日本住友Machinex商社簽署合作協議，合資成立帆宣SC半導體株式會社，共創完善的台日半導體廠務解決方案。

根據帆宣發布的新聞稿內容，董事長高新明表示，與日本住友Machinex商社合資成立公司，將打造結合台灣彈性與效率的台灣精神，以及日本職人精密和組織化的合作機制，共同拓展日本半導體產業以及海外市場，強化互惠發展共識。

帆宣指出，合資公司帆宣SC半導體株式會社資本額1億日圓，約新台幣2000萬元，帆宣持股比重約51%，日本住友Machinex商社持股49%。

google news透過 Google News追蹤中央社

帆宣表示，公司深耕半導體廠務工程以及設備代理30餘年，多年服務晶圓代工廠以及國際設備廠客戶；住友Machinex商社在材料與電機、鋼鐵等基礎科學實力堅強。雙方聯手將可創造更多市場機會，增進在日本、台灣及海外市場服務客戶的技術能力。

展望未來，帆宣指出，合資公司帆宣SC半導體株式會社將持續投入研發與創新，深化台日合作，致力成為全球半導體產業重要推手。（編輯：林淑媛）1140626

#日本
#台灣
#帆宣
#半導體
帆宣
傳台積電砍供應鏈報價 帆宣：目前未獲相關訊息帆宣第1季每股純益4.41元創新高 在手訂單650億元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：