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童子賢：出口暢旺加重台幣升值壓力 傳產應對較辛苦

2025/7/2 17:06（7/2 17:16 更新）
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和碩董事長童子賢2日出席玉山安侯科技論壇表示，台灣出口經濟很暢旺，將加重新台幣升值壓力，外銷廠商都很有經驗應對，他比較擔心部分傳統產業面對貨幣升值壓力時，應對起來比較辛苦。中央社記者吳家豪攝 114年7月2日
和碩董事長童子賢2日出席玉山安侯科技論壇表示，台灣出口經濟很暢旺，將加重新台幣升值壓力，外銷廠商都很有經驗應對，他比較擔心部分傳統產業面對貨幣升值壓力時，應對起來比較辛苦。中央社記者吳家豪攝 114年7月2日
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（中央社記者吳家豪台北2日電）新台幣匯率近期大幅升值，電子業匯損壓力沉重。和碩董事長童子賢今天表示，台灣出口經濟很暢旺，將加重新台幣升值壓力，外銷廠商應該都很有經驗應對，他比較擔心部分傳統產業面對貨幣升值壓力時，應對起來比較辛苦。

童子賢下午出席玉山安侯科技論壇接受媒體採訪，關於匯率波動是否會影響外銷產業，他表示，台灣的經濟很暢旺，尤其是出口經濟很暢旺，可能會加重新台幣升值的壓力，這是國際貿易的基本原理，出超比重越來越高的貨幣，就會成為強勢貨幣。

「台灣面對這樣的情形，一則以喜，一則以憂。」他說，台灣從半導體、人工智慧（AI）到高科技，有好幾個產業都受到全世界的歡迎，這是出口會很暢旺的主要原因，台灣既然有這個優勢，就希望維持。

童子賢強調，貨幣只是競爭力的其中一環，到目前為止，台灣的外銷廠商應該都很有經驗，只是會比較擔心有一些傳統產業面對貨幣升值壓力的時候，應對起來比較辛苦，政府或央行恐怕也要多思考如何幫助這些廠商。

媒體追問，美國總統川普威脅可能對日本祭出30%或35%關稅，若台灣也面臨類似稅率的影響；童子賢表示，這也是全世界共同面對的議題，美國當然是重要的經濟體，但台灣的出口對象不只有美國，美國占全世界的經濟大約26%，全世界還有3/4的空間值得台灣努力。

其次，童子賢指出，美國的關稅壓力不只給台灣，也向歐盟、日本與加拿大等國家施壓，只要立足點相對公平的話，「我想我們還是努力去應對」，希望台灣代表團隊的談判能夠非常圓滿、順利和成功。

童子賢下午出席另一場活動「鏡週刊台美經濟新局高峰論壇」，受訪談到對美國聯邦參議院通過「大而美法案」的看法。

他以家庭財政比喻國家財政紀律的重要性，指出美國作為「地球村最有錢的家族」，卻面臨國債高築、利息負擔沉重的問題。美國政府收入入不敷出，經常舉債，新的「大而美法案」恐將進一步擴大負債並加重利息負擔，導致國家財政失衡。

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童子賢分析，美國共和黨自成立以來，就帶有減稅、貿易保護及重商主義的傾向。川普的國家政策呼應了這些早期傳統，但強調美國現今扮演的國際角色已不同，無法完全套用過去的公式。

童子賢認為，美國試圖把「內部問題外部化」，宣稱政府稅收不足，再透過課徵關稅來讓美國再度偉大。由於台灣是美國重要的貿易夥伴，美國提高關稅將衝擊台灣出口業務，還是要持續關注，「祝美國再度偉大，但不要收太多關稅」。（編輯：張均懋）1140702

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