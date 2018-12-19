用驗孕試紙驗孕 性行為後3週驗最準

婦產科醫師陳俐瑾（圖）19日表示，臨床發現，民眾驗孕最常出錯的環節是抓不準驗的時間，建議可在最後一次性行為3週後使用最可靠。中央社記者陳偉婷攝 107年12月19日

（中央社記者陳偉婷台北19日電）不少女性會用驗孕試紙判斷是否懷孕，婦產科醫師陳俐瑾今天說，臨床發現，民眾驗孕最常出錯的環節是抓不準驗的時間，建議可在最後一次性行為3週後使用最可靠。

國泰綜合醫院婦產科主治醫師陳俐瑾上午在食藥署記者會表示，女性排卵期主要受黃體激素（LH）影響，可藉由排卵試紙檢測女性尿液中黃體激素的濃度，來預估排卵日。若要檢測是否懷孕，則要用驗孕試紙，是測試尿液中體內產生的絨毛膜促性腺激素（hCG）濃度。

陳俐瑾說，臨床上觀察，使用驗孕試紙常見的錯誤是民眾抓不準驗孕的時間，可能太早驗，懷孕初期hCG濃度不高，或加上水喝太多也會影響排尿時hCG濃度。也有些人試紙操作錯誤、試紙損壞等，民眾若使用驗孕試紙驗不出懷孕，也未必代表沒有懷孕。

陳俐瑾表示，若4週沒有來月經，就可驗孕看看；或以最後一次性行為時間為基準，通常在性行為（受精）2至3週後使用驗孕試紙最可靠。但就算驗到沒懷孕，如果月經仍遲遲不來，建議可再驗一次或到醫療院所檢查。

有些女性沒有性行為，但使用驗孕試紙也驗出偽陽性；陳俐瑾說，有卵巢腫瘤、或服用抗癲癇藥物也可能會讓hCG濃度發生變化，建議可進一步就醫檢查。

若夫妻有生育計畫，會想抓緊排卵日進行性行為。陳俐瑾說，要增加受孕機率可透過計算排卵期、基礎體溫測量、觀察陰道分泌物等方式進行。

月經規律者，排卵期約為月經來前14天；排卵日時，基礎體溫會上升約0.3度；或發現陰道分泌物增加，有類似蛋清的透明分泌物，或有血絲或輕微腹痛。這些狀況可能都會發生，就是排卵的徵兆。

陳俐瑾也提醒，驗孕試紙和排卵試紙可能外型類似，民眾不要混用，且應遵循使用說明書，避免因採樣出錯導致測驗不準。

食藥署醫療器材及化妝品組科長鄭啓慧則說，排卵試紙、驗孕試紙都屬醫療器材管理，在選購時，應選擇有衛生福利部核准醫療器材許可證的產品。

食藥署提醒，民眾購買前應善用「一認、二看、三會用」口訣。先認識排卵試紙與驗孕試紙是醫療器材，第二是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，第三則是在使用前要詳閱說明書，才能正確使用醫療器材。（編輯：黃于）1071219