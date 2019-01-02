盼醫院降低護病比 健保署挹注6億加成給付

（中央社記者張茗喧台北2日電）為了鼓勵醫院降低護病比，健保署今天宣布再挹注新台幣6億元，強化護病比與健保支付連動，另加碼3.72億元調升加護病房護理費5%，給付新制將溯及107年12月1日起實施。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿公布此消息，所謂「護病比」就是每名護理人員照顧的病患人數。

健保署醫務管理組副組長劉玉娟表示，健保自民國104年1月起推動護病比與健保支付連動，當醫院全日平均護病比，依照醫學中心、區域醫院、地區醫院的差異，達到3種不同的級距時，健保給付住院護理費可加成9%至11%；106年5月，健保署進一步將3種級距調整為5種級距，加成率也調整為3%至14%。

劉玉娟指出，自護病比支付連動以來，醫學中心1人照顧8人以下的達標率，已經由105年每個月的平均67%，增加到106年每月平均84%，顯示護病比連動支付已見成效。

劉玉娟指出，今年將加碼10億元改善護理人員相關給付，其中6.14億元是將5種級距的加成率由3%至14%調整為2%至20%。

舉例來說，當醫學中心、區域醫院、地區醫院的護病比，分別小於1比7、1比10、1比13時，健保給付住院護理費加成將由14%提高為20%。

此外，健保另挹注3.72億元調升加護病房護理費健保支付點數5%，醫學中心、區域醫院、地區醫院分別由4277點（1點約0.9元）、3609點、2698點，調升至4491點3789點、2833點。（編輯：黃于）1080102