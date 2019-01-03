兒子罹癌苦等血 他捐血是給人新希望

（中央社記者陳偉婷台北3日電）今年67歲的王聖中民國66時為了車禍的表弟捐出第一次血，後續又因兒子罹血癌常要受血治療，卻總苦苦等待，深知血液象徵人生的希望，也是無所求的大愛，默默付出讓社會更有愛。

農曆春節前一個月是捐血月，今年的主題是「捐血有愛，我愛捐血」，台灣血液基金會今天邀請捐血人王聖中分享持續捐血的故事。

王聖中說，他人生第一次捐血是民國66年時，因表弟騎車發生嚴重車禍，必須開刀，後續又發生感染，必須輸血救命。當時他花了4小時、分別捐出2次500c.c.的血液，第一次感受到捐血對一個人的重要性。

王聖中從71年開始持續並定期捐血，捐血早成為習慣，但91年時，上天給了他另一個功課，唯一的兒子罹患急性淋巴性白血病，必須靠血小板輸注才能維持生命。

後續雖然幹細胞移植成功，但王聖中的兒子接受移植後仍因癌細胞擴散太快病逝。王聖中說，兒子當時常需輸血，很感謝捐血人的付出，也讓兒子「感受人生還有希望」。

王聖中說，當時兒子常要等血液輸血，有時候從晚上9時等到11時，或甚至等到凌晨才有血。有感缺血對等待求生的人如此重要，他持續分離術捐血到65歲屆齡。儘管107年4月發現肝臟有腫瘤，所幸經手術切除是良性，但等過了1年禁捐血期後，他將持續捐血到70歲。

「捐血是默默付出的大愛」，王聖中說，受血者因為接受血液，對人生又有了希望，這是最偉大的事情。默默付出幫助別人，接受幫助的人也會懷抱感激的心情，社會也會更加溫暖。

王聖中也呼籲，年輕人應養成捐血習慣，尤其可捐分離式捐血，間隔2週就能再捐。

血液安全庫存量應為7天以上，4至7日就是偏低，4日以下是急缺。根據血液基金會資料，今天的血液庫存量全台總量有4.7天，亮黃燈；最缺的是台北捐血中心，A型僅剩2.6天、B型僅2.9天、O型為2.2天，3種血型都亮紅燈，合計平均僅2.6天。

新竹捐血中心的A型也急缺，僅2.6天、AB型僅3.6天，合計平均只有4.6天；台中捐血中心合計平均為5.4天；高雄捐血中心的O型血僅3.4天，合計平均僅4.2天。只有台南捐血中心各種血型都充沛，合計平均有8.3天。

台灣血液基金會董事長侯勝茂上午在記者會說，107年血量長期呈現低迷，農曆年要到了，民眾可能忙過年、天氣冷或出國旅遊等因素，又會讓挽袖捐血的人變少。但年節假期長，必須儲存足夠血液庫存量，提醒民眾，有空要到捐血站捐血，幫助有需要的人。

台北捐血中心將從4日起至2月3日捐血月期間，各定點捐血車，包括宜蘭、花蓮的定點（峨眉號捐血車除外），原捐血作業時間再延長1小時提供捐血服務。

血液基金會也提醒，流感正在流行，民眾務必勤洗手、保健康，才能成功捐血。（編輯：陳俊碩）1080103