新北瑞芳婦流感併發重症 就醫4天即死亡

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市出現107年10月起，首例流感併發重症死亡病例，瑞芳區40歲女性，有肥胖、慢性病史且未接種流感疫苗。市府衛生局呼籲，如出現類流感症狀應儘速就醫，避免併發重症風險。

新北市府衛生局今天下午發布新聞表示，首例死亡的女性個案，患有膽結石及肥胖等病史，未接種流感疫苗，去年12月12日陸續出現咳嗽、流鼻涕及發燒症狀。

衛生局說，病患4天後（12月16日）才至醫院急診就醫，當天轉加護病房治療，經治療後仍病況惡化，20日因急救無效死亡。

衛生局說，新北市自107年流感季（10月）至今，共出現24名流感併發重症病例，超過7成為50歲以上民眾，高達9成有慢性病史且並未接種流感疫苗。

衛生局表示，目前社區流行病毒株主要為H3N2型及H1N1型，與公費流感疫苗株相同，疫苗是預防流感最有效方式。

衛生局說，50歲以上成人及慢性病患者感染流感較容易併發重症，屬高危險族群，新北市流感疫苗僅剩1萬餘劑，接種疫苗可產生足夠保護力，呼籲民眾儘速至29區衛生所及合約院所完成接種，避免併發重症的風險。（編輯：方沛清）1080108