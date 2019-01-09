心肌梗塞年輕化 醫：高血脂患者增是主因

（中央社記者張茗喧台北9日電）統計顯示，近10年來急性心肌梗塞有年輕化趨勢，進一步分析發現，55歲以下高血脂患者大增是重要原因，因血液中壞膽固醇濃度過高，若無法好好控制，恐暴露於心肌梗塞危險之中。

根據衛生福利部公布的2017年十大死因，心臟病及腦血管疾病分別高居第2名及第4名，每當天冷心肌梗塞患者也會激增。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、成大醫院心臟血管科醫師李貽恆今天在記者會中表示，根據最新健保統計顯示，近10年來急性心肌梗塞有年輕化的趨勢。

李貽恆說，2009到2015年之間，55歲以下的年輕族群心肌梗塞發生率持續增加，男性的發生率從每1萬人2.7人攀升至3.5人、增加近30%，女性則增加約29%。

值得注意的是，這些人高血壓、糖尿病的比例都沒有增加，高血脂患者卻增加近20%，顯示年輕族群的急性心肌梗塞患者中，高血脂增加的盛行率相當顯著，控制血脂中的壞膽固醇（LDL）也成重要關鍵。

李貽恆解釋，多數心血管、腦血管患者由於血中壞膽固醇濃度過高，會附著在主動脈血管壁上導致血管阻塞、動脈硬化，進而引發心肌梗塞、冠狀動脈心臟病、血栓等疾病。

根據國際研究指出，血液中的壞膽固醇每升高39mg/dL，重大心血管事件的發生率將增加22%；國外大規模回顧性研究也發現，曾罹患心血管疾病的患者，一旦壞膽固醇控制不佳，復發風險高達25%。

中華民國心臟學會秘書長、亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯指出，有心血管疾病的患者壞膽固醇指數應控制在70mg/dL以下，但未達標患者多達62%，代表曾發生急性冠心症的患者在現行藥物的輔助下，很可能仍暴露在復發及猝死風險中。

吳彥雯說，過去大多以「史他汀類」藥物治療，用藥劑量每增加1倍，最多可降低6%壞膽固醇，但若為了降低壞膽固醇而大量用藥，患者可能出現肌肉痠痛、影響肝功能等副作用。

近年有科學家發現讓壞膽固醇居高不下的關鍵，是一種名為「PCSK9」的酵素，此酵素會阻礙壞膽固醇代謝，使壞膽固醇不易下降，因此發展出PCSK9酵素抑制劑，有助代謝壞膽固醇，突破現行治療瓶頸。

為此，台灣7大學會2017年共同制定「台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引」，建議使用高強度史他汀藥物的心血管疾病患者，若壞膽固醇仍無法達標，建議合併使用PCSK9抑制劑針劑，且呼籲高風險病人應積極與醫師討論合適的治療，才能遠離復發及猝死的風險。（編輯：李錫璋）1080109