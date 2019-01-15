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運動健將變機器人 免疫系統秀逗搞鬼

最新更新：2019/01/15 13:12

（中央社記者張茗喧台北15日電）一名61歲男性過去是運動健將，工作起來更是拚命三郎，10年前卻突然多動多痛，走路變得僵硬、像機器人，就醫發現是免疫系統秀逗了，導致類風濕性關節炎上身。

中華民國風濕病醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院過敏免疫風濕內科主任蔡文展表示，類風濕性關節炎（RA）是一種自體免疫引發的慢性發炎性疾病，由於免疫系統「秀逗」，使免疫細胞變身「豬隊友」攻擊關節組織，出現對稱性發炎、腫脹和疼痛等症狀，長期甚至可能導致骨質侵蝕和軟骨裂解。

文獻資料顯示，若缺乏適當治療，8成類風濕性關節炎患者到了後期關節都會變形，且4成患者會因此殘疾在10年內喪失工作能力，不得不提早從職場退休，甚至併發心臟與血管病變或憂鬱症。

蔡文展提醒，疼痛是類風濕性關節炎病程惡化警訊，台灣許多人把「有痛不說」視為勇敢舉動，但對類風濕性關節炎患者而言，忍痛反而是忽視疾病進展、導致關節變形及殘疾的錯誤作法。

一名61歲男性患者，從小善於忍耐，工作猶如拚命三郎，曾擅長籃球、拳擊的他，10多年前突然感到全身關節疼痛，到了晚上睡覺更動彈不得，由於雙手關節疼痛僵硬，走起路來就像機器人，孩子一度拒絕與他外出。

2年多來，他求診骨科、神經科都找不初病因，最後總算在風濕免疫科確診為類風濕性關節炎，他形容，發病時的痛就像「滿清十大酷刑」，經積極治療後已大幅獲得改善，生活品質明顯提升。

中華民國類風濕性關節炎之友協會理事長林宏哲表示，類風濕性關節炎患者常因關節疼痛、腫脹、僵硬和變形導致活動力受限，打電腦、盥洗、居家打掃等日常動作都會疼痛，嚴重時甚至連生活起居都無法自理，但外人常投以異樣眼光，讓患者被迫故做堅強、疼痛也不敢說，放任疾病惡化。

林宏哲說，臨床有助減緩類風濕性關節炎症狀或降低疾病活性的藥物很多，即使是中重度病患，也有生物製劑和口服小分子藥物加入治療的行列，且健保多已給付，患者只要積極配合醫師治療，症狀通常都可以獲得改善。

蔡文展提醒，類風濕性關節炎容易和痛風、退化性關節炎混淆，民眾如果出現「對稱性」的腫、熱、痛、僵硬，或全身性的疲憊、體重減輕、發燒等症狀，就應當心是類風濕性關節炎，儘速就醫別忍痛。（編輯：方沛清）1080115

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