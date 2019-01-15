台大醫院雲林分院新里程 燒燙傷加護病房揭牌

台大醫院雲林分院燒燙傷加護病房15日揭牌，具備單獨隔離病房、獨立空調、水療設備等，已成立的燒燙傷中心除了處理急性照顧，也重視治療後的身心復健等，提供全方位的燒燙傷治療與照顧。中央社記者葉子綱攝 108年1月15日

（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）台大醫院雲林分院燒燙傷加護病房今天揭牌，彌補雲林縣無燒燙傷病房的缺口，單獨隔離病房等現代化設備與八仙塵爆燒燙傷治療權威醫師在內的治療團隊，將提供最及時醫療照顧。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁率燒燙傷加護病房治療團隊、雲林縣副縣長謝淑亞、衛生福利部醫事司長石崇良、立法委員劉建國及地方各界參與揭牌，共同見證雲林縣醫療發展史的新里程。

黃瑞仁指出，雲林縣每年約有30餘名大面積燒傷病患，因縣內缺乏燒燙傷治療設備，轉診鄰近縣市就醫增加延誤救治風險，民國104年3月新北市八仙樂園塵爆意外發生，雲林地方深刻體認急迫需要燒燙傷加護病房。

黃瑞仁說，雲林分院擁有燒燙傷治療權威醫師外科部主任楊永健，曾在八仙塵爆收治33名患者創下全部痊癒紀錄，於是加速推動成立燒燙傷加護病房，經立委力爭及衛福部努力，終能為雲林鄉親健康提供更多保障。

雲林分院副院長馬惠明指籌建總經費新台幣1500多萬元，衛福部補助上限700萬元，燒燙傷加護病房終於成立，治療團隊包括專科整形外科、加護病房醫師及護理師、專責護理師、職能治療師、社工師等，提供完整照顧。

雲林分院外科部主任楊永健表示，燒燙傷加護病房具備單獨隔離病房、獨立空調、水療設備等，已經成立的燒燙傷中心除了處理急性照顧，也重視治療後的身心復健、燒傷後疤痕肥厚治療等，提供全方位燒燙傷治療與照顧。（編輯：翁翠萍）1080115