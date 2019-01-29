父母別輕忽 未滿2月嬰染百日咳致死率高

（中央社記者張茗喧台北29日電）寶寶咳到全身抽筋、小臉鐵青，當心感染百日咳。醫師表示，因百日咳死亡的患者中，未滿2個月的寶寶占76%，呼籲孕婦接種百日咳疫苗，給予寶寶抵抗力。

林口長庚醫院小兒感染科主任陳志榮今天表示，百日咳是一種透過飛沫傳染的呼吸道疾病，具有高度傳染性，一年四季都可能發生，一名患者可以傳染給14人，初期症狀類似感冒，接著會出現嚴重咳嗽，甚至影響呼吸與進食。

陳志榮說，成年人若不接受治療，症狀可能持續數月後自然恢復，但對新生兒一旦感染百日咳則可能造成嚴重併發症，例如肺炎、腦病變，甚至缺氧休克致死，家人是嬰幼兒感染的主要來源。

他指出，目前接種疫苗是預防百日咳最好的方式，但新生兒需出生滿2個月才能施打疫苗，恐產生防治疾病的空窗期；根據統計資料顯示，因百日咳而死亡的患者中，高達76%是出生未滿2個月的寶寶。

陳志榮指出，為杜絕百日咳傳染，衛生福利部建議孕婦應於懷孕第三個孕期（27至36週）接種百日咳疫苗，讓母體產生的抗體可透過胎盤傳給胎兒，讓嬰兒出生後就有抗體能抵禦疾病。

陳志榮也提醒，一般民眾如莫名咳嗽超過2週，且咳起來無法抑制，就需警覺自己是否為百日咳，有新生兒家庭的成員也應主動接種疫苗，降低傳染給新生兒的風險。（編輯：陳清芳）1080129