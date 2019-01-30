春節用台灣Pay發紅包 抽5萬元黃金與手機

（中央社記者邱柏勝台北30日電）用行動支付發紅包，有機會拿黃金，財金公司表示，春節期間使用台灣Pay掃碼轉帳發紅包，有機會抽中價值新台幣5萬元的豬年版黃金條塊1台兩，以及手機、禮券等獎項。

今年農曆春節期間，財金公司攜手12家金融機構一起推出「台灣Pay」發紅包、享優惠、抽大獎活動。只要在春節活動期間，使用「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP進行，以「台灣Pay」掃碼轉帳方式發送紅包，即可享現金回饋或抽獎優惠。

財金公司表示，民眾若想試手氣抽大獎，可透過「台灣行動支付」APP綁定金融卡，於1月28日至2月28日，以「台灣Pay」掃碼轉帳8元以上，每筆交易可獲得1次抽獎機會，最大獎將獲得市價約5萬元的豬年版的黃金條塊1台兩。

另外，華南銀行、新光銀行則祭出手機及禮券等好禮，於1月17日起至2月底，使用華銀「行動銀行」APP進行「台灣Pay」掃碼轉帳，可抽iPhone XR 64G、iPad mini 32G、5000元百貨禮券等多重獎項。於1月30日至2月10日以新光銀行APP掃碼轉帳，可抽5000元SOGO禮券、家樂福千元即享券等。

至於喜歡抽現金紅包的民眾，可以使用台灣銀行、土地銀行「行動銀行」APP，以「台灣Pay」掃碼轉帳發紅包，最大獎為8888元大紅包，其他還有888元、88元、8元等紅包；三信商銀、日盛銀行則是中獎率超高，每筆交易立即抽獎，分別抽出8萬名和5.6萬名幸運兒送出88元、66元等禮金；而第一銀行送出2萬個8元至888元的發財金，台灣企銀則是發出1000名百元紅包；另彰化銀行送出最大獎柴寶幣1萬6800元（10柴寶幣等於1元），以及兆豐銀行送出M Point 1萬6888點（M Point 2點等於1元），獎項名額超多，新年一路發。

另外，民眾在除夕到初六間，使用合庫「行動銀行」APP進行「台灣Pay」掃碼轉帳100元以上，享10%現金回饋，單筆最高回饋60元，每人最高回饋50筆；台銀、華銀更針對掃碼轉帳發紅包的早鳥民眾，加碼8元吉祥紅包，分別限量前1萬名、1.5萬名，想在春節討個好彩頭，添個發財金小確幸的民眾，可要把握機會。（編輯：林興盟）1080130