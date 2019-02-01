美研究：約4成兒童用太多牙膏 牙齒易生斑

研究發現，約有4成的3至6歲兒童刷牙時將牙膏擠滿整個或半個牙刷，但專家建議用量不需大於一顆豌豆。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約31日綜合外電報導）根據美國政府今天發布的調查結果，有太多兒童使用太多牙膏，長大後牙齒容易生條紋及斑痕。

研究發現，約有4成的3至6歲兒童刷牙時將牙膏擠滿整個或半個牙刷，但專家建議用量不需大於一顆豌豆。

此為美國疾病管制暨預防中心（CDC）針對5000多名3到15歲兒童家長做出的調查結果。

衛生部門官員建議民眾飲用含氟水，若對象為兩歲以上，則每天搭配含氟牙膏刷牙兩次。

兒童年齡和牙膏用量更是一大重點。3歲以下兒童的用量和米粒一樣大即可。至於3至6歲孩童的用量，則不需大於一顆豌豆。

芝加哥兒童牙科醫師海斯（Mary Hayes）表示：「氟對人的好處多多，但人們得謹慎使用。」

為了訓練孩子獨立，家長會讓兒童自己刷牙，但是兒童用牙膏的味道卻甜甜的。

海斯說：「你不會希望牙膏嘗起來像食物的。」他說：「我們希望家長能督導孩子刷牙，且為孩子的牙膏和用量把關。」（實習譯者：吳芯禎/核稿:張曉雯）1080201