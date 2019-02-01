健保4月起調降藥價 年省58億將增給付納新藥

（中央社記者張茗喧台北1日電）健保署今天宣布4月起調整7536項藥品價格，其中7470項調降、66項調升，10大健保常用藥物中有7項被砍價，一年可省下58.3億元健保費用，將用於擴增給付、納入新藥。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿公布此消息，健保署醫審及藥材組科長連恆榮受訪時表示，藥品支出每年花費健保新台幣1700多億元，但醫療院所向藥廠採購藥品時，會因進貨量大小、競爭關係等因素議價，導致健保給付的藥價和醫療院所進貨藥價出現價差。

為了縮小價差、降低健保藥品給付支出，健保署自民國102年起，逐年進行藥價調查，並根據藥品市售價格平均值進行計算，調整健保藥品支付價格。

連恆榮說，今年健保署共針對7536項藥品價格進行調整，其中7470項調降、66項調升，平均調幅約3.5%。

其中，調降金額最多的是治療免疫疾病的針劑「易來力凍晶注射劑」，每針從42萬8021元，調降至42萬363元；調升金額最高的則是慢性淋巴性白血病用藥「伏達諾平」，從現行每劑5189元調升至5707元。

綜觀健保申報金額前10名的藥品當中，有7項被砍價，例如常用的抗凝血劑「保栓通」從38.5元降至36.1元，降血脂藥「冠脂妥」從18.5元降至16.8元，降血壓藥「脈優」則由5元調降至4.57元，糖尿病藥「糖漸平」從18.9元降至18.2元。

連恆榮指出，新藥價自今年4月起上路，預計一年可替健保省下58.3億元，將用於擴增給付、納入新藥，盼讓資源更有效運用。

每年健保調降藥價，外界總擔心會引來醫院換藥潮。連恆榮說，根據健保署過去的監測，藥價調降後，醫療院所換藥率僅不到1%，調整藥價以後，民眾權益不會受到影響。（編輯：張雅淨）1080201