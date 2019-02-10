情侶熱吻逾1.5小時蟬聯冠軍 抱回iPhone

西洋情人節將至，微風台北車站10日舉行第8屆NON-STOP接吻大賽，競賽時雙方須親吻並維持新娘抱的姿勢，民眾把握春節年假最後一天參加比賽博大獎。中央社記者徐肇昌攝 108年2月10日

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）西洋情人節將至，微風集團今天舉行接吻大賽，交往一年多的情侶熱吻超過1.5小時奪冠，歡喜抱回首獎iPhone XR，這是倆人第2次參加接吻大賽，並蟬聯冠軍。

迎接西洋情人節及提前慶祝台鐵132週年慶，微風集團今天在台北車站舉辦第8屆NONSTOP親吻大賽，共吸引16組民眾參加，包括情侶、夫婦，還有母子檔，比賽最終選出3組獲勝者。

參賽雙方必須親吻且一直維持「新娘抱」姿勢，還要挑戰轉轉樂、原地起立蹲下和解開繩結等關卡。

主持人口令一下，參賽者不顧他人眼光立刻吻成一片，浪漫氛圍瞬間洋溢台北車站大廳，現場擠滿數百名圍觀民眾拍照，有來自外國的觀光客表示，活動太有趣了，但因為害羞而不敢參加。

比賽開始不久，就有參賽者因體力不支而提前離場。愛情長跑14年、結婚2年的夫妻帶著僅10個月大的女兒參賽，接受採訪時大汗淋漓的謝先生向老婆喊話，「明年再來參加」，並誓言明年要把獎項帶回家，不過希望先和老婆一起減重。

他澄清說，女兒暫時由工作人員照顧，因惦記孩子才提早離場。謝太太則說，接吻大賽很有意義，為感情增溫，希望明年再來挑戰時，孩子可以在一旁為爸媽加油。

參賽者洪先生接受採訪時表示，女友身材纖細，絕非女友體重導致他體力不支，是因遠距離戀愛，來自重慶的女友要趕著搭機回中國，才不得已棄賽。許小姐則說，兩人已交往一年多，今天的接吻大賽是離台前既浪漫又美好的回憶。

活動也吸引母子組隊參加，成為全場關注的焦點，為顧及長輩安全，主辦單位通融不用「新娘抱」。洪媽媽表示，與兒子搭車北上，經過車站大廳時才臨時報名，下次打算與老公一起報名參加。

比賽進行逾1.5小時，終於由交往一年多的呂同學及陳同學奪下冠軍，特別值得一提的，兩人今年是第2度參賽並接連奪冠。呂同學直言，「真的超級累」，多虧女友用眼神打氣，一心想著奪冠，才靠意志力撐到最後。

微風集團今年第八度舉辦親吻大賽，只要年滿18歲，不限性別、關係，兩人一組即可報名參賽。參賽者須一路闖關到最後才可獲得獎項，第1名可獲得iPhone XR手機，第2名可獲價值新台幣5000元的禮券，第3名禮券3000元。（編輯：楊玫寧）1080210

西洋情人節將至，微風台北車站10日舉行第8屆NON-STOP接吻大賽，民眾參加比賽爭奪大獎。中央社記者徐肇昌攝 108年2月10日

微風台北車站10日舉行第8屆NON-STOP接吻大賽，民眾把握春節年假最後一天參加比賽博大獎。中央社記者徐肇昌攝 108年2月10日