讓醫療無障礙 衛福部要設示範中心

（中央社記者陳偉婷台北11日電）診所無障礙普遍不佳，行動不便者被迫小病也往大醫院，衛福部允改善。除將爭取經費提供診所設無障礙環境，也將設特殊兒童眼科示範中心，並設計障礙者友善醫院範本，邀醫院試辦。

衛生福利部統計，至105年12月，領有身心障礙證明或手冊人數約117萬人。外出就醫是他們常見的外出理由，有74%需要定期就醫，且大部分都有復健需求。但衛福部調查也顯示，有超過3成障礙者認為就醫遇到困難。

輪椅使用者凱哥受訪時表示，到診所就醫困難重重，入口多有台階，或診間太小、門口太窄輪椅都進不去，就算只是感冒，也只能到大醫院就診。

但凱哥說，去大醫院要花很多時間、也比較昂貴，更困難的是照x光、或是看牙醫時，醫護人員不協助移位，反以「擔心幫我移位而造成受傷」敷衍，要求他自己找協助者才能完成健檢。雖然醫院都號稱有無障礙門診，但他沒使用過。

依法，設有10床以上病床的醫院要有無障礙設施；但根據衛福部106年委託的「醫療院所無障礙就醫環境輔導計畫」發現，儘管醫院在無障礙就醫環境硬體方面比診所好，仍有約14%沒有無障礙通路、約17%沒有無障礙浴室。

調查發現，全台診所無障礙設施現況，在所有項目中，僅具無障礙通路一項達35%，其餘無障礙硬體設施項目達成率都低於3成。其中，無障礙廁所與無障礙標誌都是極低。

許多障礙者都有復健、復能治療需求，但調查發現，在全台525家有復健治療設施診所中，有175家沒有無障礙廁所；有165家沒有無障礙通路。

調查結論也提到，政府機構提供無障礙就醫資訊上有很大改進空間。全台醫院設置無障礙網頁的達成率是最低的22.49%。其他如為住院的身心障礙者提供出院準備計畫、設置身障服務窗口、推動視障友善就醫流程、推動身障友善就醫流程、推動不同障別友善就醫流程、不同障別溝通服務等均有很大改善空間。

過去屢有朝野立委以無障礙醫療向衛福部提出質詢，部長陳時中在107年10月曾允諾，將提出無障礙醫療規劃，營造更友善的就醫環境。

衛福部醫事司長石崇良受訪時表示，政府推動分級醫療，希望民眾小病先到診所看，但對障礙者可能有困難，將持續爭取經費協助診所布建無障礙設備。目前依法會先要求復健科、物理治療和職能治療所配合法規設置，也研擬先補助醫療資源較為不足的偏鄉地區診所做無障礙設施。

石崇良說，目前全台有數家特殊需求者牙科醫療服務示範中心，今年規劃要再設置特殊兒童的眼科示範中心。兒童眼科醫師反映，有些孩子因先天的眼疾、嚴重弱視必須儘早就醫治療，但孩子看診配合度較低、難度較高，可能需要特別的輔助工作，且可能合併身障、發展問題，將籌設示範中心，提供整合性的照護。

國健署副署長賈淑麗受訪時則說，衛福部從102年全面推動高齡友善醫院認證，有些醫院提出如降低視覺障礙的QRCode友善藥袋、降低聽覺障礙的助聽設備、防滑止跌等友善措施。

賈淑麗說，因年長者與障礙者的需求共通，今年將會增強、擴大友善醫院的無障礙元素並挑選數家醫院試辦無障礙醫療環境，讓障礙者得到更適切的服務。（編輯：陳清芳／黃于）1080211