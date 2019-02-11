蘭嶼護理師撫卹金案 銓敘部：最快5月審議

蘭嶼護理師蔡邑敏2018年2月協助患者後送任務，搭黑鷹救護直升機墜海身亡。圖為被打撈起的黑鷹直升機部分機體殘骸。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北11日電）對於護理師搭黑鷹罹難傳未能領撫卹金，銓敘部今天表示，本案符合因公撫卹資格，但是要請領「冒險犯難」因公撫卹，就需要更謹慎的認定，需待飛安會調查報告出爐，最快5月審議。

蘭嶼護理師蔡邑敏去年2月協助患者後送任務，搭黑鷹救護直升機墜海身亡。台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟今天在臉書貼出一紙公文指出，銓敘部認為此案因直升機失事原因還有賴專責機關調查評估，認為「本案尚缺完整事證」，如今事發超過一年，因公殉職的撫卹金卻遲遲未發出，引發醫界怒火。

銓敘部官員解釋，根據舊法公務人員撫卹法的規定，符合因公撫卹的情事有6種，蔡邑敏的家人申請的為最高等級的「冒險犯難」因公撫卹，必須符合遭遇危難事故，執行搶救任務時，明知災難現場有死亡的可能性，但仍奮不顧身執行職務而殉職。過去獲得「冒險犯難」因公撫卹的案件數的確不多，主要是消防救災案件居多。

銓敘部官員進一步說明，像是高雄氣爆時，消防人員在災難現場搶救，而後因氣爆身亡，或是桃園觀音保齡球館失火，消防人員救災等，這種情況明顯，災難已經存在，執行職務者知道隨時有危險，但仍奮不顧身執行職務。

銓敘部官員強調，本案基本上符合「執行職務發生意外或危險以致死亡」這種因公撫卹的態樣，但是要請領「冒險犯難」因公撫卹，就需要更謹慎的認定。

銓敘部官員指出，在沒有飛安調查報告的客觀證據下，審議小組成員無法判定本案是否符合「冒險犯難」因公撫卹態樣，因此，銓敘部才發函給護理師蔡邑敏的原服務機關台東縣衛生局，也就是醫勞盟貼出的公文，請台東縣衛生局拿到飛安報告後，再行文給銓敘部，以利審議。

銓敘部官員表示，根據他們掌握的消息，飛安調查報告預計在4月左右出爐，銓敘部因公撫卹審議小組每個月開一次會，最快將在5月召開會議，若資料充足，一次即可判定本案是否可獲「冒險犯難」因公撫卹，若符合，則一次撫卹金加發50%，年撫卹金可領20年。

銓敘部官員解釋，根據舊法公務人員撫卹法的規定，符合因公撫卹的情事有6種，等級由高至低分別為冒險犯難或戰地殉職、執行職務發生意外或危險以致死亡、公差遇險或罹病以致死亡、於執行職務、公差或辦公場所猝發疾病以致死亡、戮力職務，積勞過度以致死亡、因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡。（編輯：黃國倫）1080211