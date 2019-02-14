情人節就是要放閃 台北信義區人氣打卡點選擇多

微風南山的花饗近來成為人氣打卡點，攝影達人建議，使用廣角鏡頭，由低角度往上拍，甚至貼地來拍，效果最好，能拍出整片花海的浪漫氣息。（微風提供）中央社記者劉麗榮傳真 108年2月14日

（中央社記者劉麗榮台北14日電）情人節是情侶曬恩愛的日子，享用情人節大餐後，免不了要找個地點打卡當網美，台北101前的「LOVE」地上標有最佳取景角度，微風南山的花饗、鳥居等也吸引民眾駐足留下倩影。

各大百貨為搶攻情人節商機，紛紛推出對戒、對表等精品促銷活動，也有不少業者設置打卡點，只要合影上傳臉書或Instgram，可獲得玫瑰花或兌換點數。全台百貨最密集的台北信義區就有不少人氣打卡點可供選擇。

台北101前的知名「LOVE」字樣，不管平、假日總是吸引人潮排隊拍照，因應情人節到來，101貼心在地上標示「最佳取景角度」，民眾不用苦惱拍不好，省去取景時間。

微風南山的鳥居，喜愛到日本旅遊的民眾一定不陌生，微風邀請日本惠比壽神社的宮司親臨現場，以傳統儀式進行開光，讓大家能在此祈願，祝福愛侶們有情人終成眷屬。

走進微風南山一樓大廳，映入眼簾的空中花海，是由花藝大師凌宗湧設計的「花饗」，色彩繽紛，多為暖色系的花朵在大型燈飾的襯托下更顯質感，開幕以來已成為網美的人氣打卡點。

由於花饗是倒掛在天花板，花海底下又有櫃位，取景有一定難度。攝影達人分享拍照訣竅，採用廣角鏡頭，由低角度往上拍，相機甚至貼地來拍，才能拍進整片花海。

攝影達人說，也可用長鏡頭，從較遠的地方取景，人像取半身，營造出被花海簇擁的感覺。

台北101位於4樓的都會廣場花牆，在情人節當天舉辦花牆打卡送玫瑰花活動，限量101朵玫瑰花，蒐集101種語言的「我愛你」，包括波斯文、愛斯基摩語、大溪地語等罕見語種，讓情人放閃之餘也增進冷知識。

SOGO百貨則在復興館一樓中庭設置「Cheers! For Love」拍照點，只要標示指定文字後公開上傳臉書，可憑當日館內消費兌換快樂購點數20點，活動期間到17日止。

環球購物中心的板橋車站店打造濃濃日本風的鳥居及櫻花布置，提供情侶拍攝放閃照，現場拍照打卡可免費沖印照片一張。（編輯：李信寬）1080214

台北101位於4樓的都會廣場花牆，情人節當天舉辦花牆打卡送一朵玫瑰花活動，101準備限量101朵玫瑰花，並蒐集101種語言的「我愛你」，浪漫之餘也增進冷知識。（101提供）中央社記者劉麗榮傳真 108年2月14日