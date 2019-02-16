防範非洲豬瘟入侵 緝毒犬訓練成檢疫犬

防範非洲豬瘟入侵，由警政署保安警察第三總隊訓練的防疫犬16日在桃園國際機場亮相，這批原先執行緝毒、防爆等任務的犬隻，經過訓練後化身為防疫犬，近期將陸續投入國境防疫工作。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月16日

（中央社記者邱俊欽桃園機場16日電）防範非洲豬瘟入侵，警政署保三總隊把緝毒犬訓練成檢疫犬，將陸續執行防疫任務，內政部長徐國勇今天視察成效時，多次感謝警力配合，也強調防疫已成國安問題，要執行到位。

保安警察第三總隊所訓練的防疫犬今天在桃園國際機場亮相，這批原先執行緝毒、防爆等任務的犬隻，經過訓練後，化身為防疫犬，近期將陸續投入國境防疫工作。

徐國勇表示，保三總隊經過訓練，在一個月內將8隻警犬訓練成檢疫犬，已經有2隻成功，其餘6隻也會很快加入國境檢疫行列，成績相當好。

徐國勇說，警方所訓練犬隻原本用於防爆、緝毒，但因為防止非洲豬瘟已經成為國安問題，所以警察也承擔檢疫工作，對警察是增加負擔；他要向警察同仁表達非常的感謝與不捨，但為了國家的安全，也請警察諒解，希望一起把檢疫做得更好。

徐國勇說，防止非洲豬瘟絕對不是在作秀，而且要執行到位，桃機在兩週內就安裝18台機器，同時也要感謝航警局長陳檡文在最短時間內完成X光機架設，並在機器人力補充下，讓防疫更精準。

至於緝毒犬訓練成檢疫犬，在嗅覺敏感性是否會降低？徐國勇說，當犬隻轉換時，訓練員就要專心於檢測肉品的訓練，犬隻以後若有需要，會再經過轉換訓練，轉回緝毒犬。為了強化犬隻訓練，警政署也會寬列保三總隊的預算，同時感謝保三總隊人員，放棄在農曆過年休假，為國境防疫而努力。

保三第二大隊警犬隊長閻玉輝也表示，緝毒犬要訓練為檢疫犬並非不可能，但要經過轉化，例如在訓練過程中，以往要求犬隻對毒品要有反應，如今必須改為沒有反應，僅對肉品有反應，的確考驗犬隻的能力。

閻玉輝表示，在訓練的過程中，採取「次數多，但不宜長」的策略，犬隻只要對肉品有反應則立即結束訓練，讓犬隻都能保持高度、機動、靈敏的狀態。

至於轉化訓練完成的犬隻的任務分配，保三總隊表示，會依照警政署的勤務安排需求，分配到各國境機場或港口執勤。（編輯：李錫璋）1080216

防範非洲豬瘟入侵，警政署保安警察第三總隊將緝毒犬訓練成為檢疫犬，16日在桃園國際機場亮相，近期將陸續執行防疫任務。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月16日

內政部長徐國勇（後排中）16日視察防疫犬訓練成效，並感謝警政署保三總隊人員犧牲假期，為國境防疫而努力。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月16日