雙和醫院引進機器人手臂 腰椎手術更精準

雙和醫院18日舉辦記者會說明，人體的脊椎充滿著許多神經與血管，每一次的手術都是考驗外科醫師豐富的臨床經驗，院方去年引進法國ROSA機器人手臂，讓腰椎手術更精準。（雙和醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月18日

（中央社記者王鴻國新北18日電）人體脊椎充滿著許多神經與血管，每一次手術都是考驗外科醫師的臨床經驗。雙和醫院今天舉行記者會指出，院方去年引進法國ROSA機器人手臂，讓腰椎手術更精準。

雙和醫院神經外科主任林乾閔在記者會中表示，雙和醫院神經外科團隊使用ROSA spine機器人手臂於日前完成了全亞洲先驅案例。

林乾閔表示，60歲楊姓婦人腰酸腳麻症狀半年來越來越嚴重，行走不便，讓原本愛運動的她變得只能待在家裡，幾乎足不出戶。

他表示，經過檢查診斷為腰椎第4、第5節滑脫合併神經壓迫，嚴重者會有下肢癱瘓、無法排尿的可能，病人經腰部核磁共振檢查發現有神經嚴重壓迫，且對藥物及復健治療效果不佳，評估後，需施以手術治療，達到腰椎神經減壓及重建腰椎穩定性。

他表示，ROSA機器人手臂導航系統，針對脊椎疾病，包括脊椎減壓手術、椎間盤部分摘除、脊椎畸形、脊椎腫瘤、脊椎骨融合手術等，提供完善且安全性高的微創治療。未來將成立亞洲ROSA spine訓練中心，以提供長期受腰椎病痛所苦病人一項更安全的新選擇。

他表示，ROSA機器人手臂導航系統也用於執行大腦手術，針對腦出血與腦腫瘤切片手術、巴金森氏症的深部腦刺激手術以及頑固性癲癇的立體定位腦電圖植入手術等，提供精準治療。

他表示，開刀當日，只需將手術計畫上傳至ROSA機器手臂，即可自動移動定位，使用微創器械執行手術，讓腦部手術不再迷路。相較傳統術式，可有效提升手術成功率，縮短住院時間、減少出血及感染風險、疼痛，大幅縮短手術時間，達到更優質的醫療照護。（編輯：方沛清）1080218