元宵野柳神明淨港 神轎勇士躍入海中祈福

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市野柳神明淨港是北台灣元宵節最有特色的宗教慶典，今天在保安宮舉行，獨一無二的活動在眾人鼓舞下，勇士與神轎都逐一躍入漁港祈求新年諸事吉祥，漁民平安歸航魚貨滿艙。

野柳神明淨港源自於宗教信仰，相傳100多年前，附近海域不平靜，開漳聖王透過乩童告知，親自下海淨港，形成每年元宵節的特色民俗活動。

新北神明淨港文化祭今天在野柳保安宮前舉辦，信眾到場見證神轎跳港的特殊宗教儀式。淨港儀式包括淨海巡洋、神明淨港與神明過火，出巡的神明包括開漳聖王等。

信眾抬著保安宮主祀的開漳聖王，連人帶神轎一起躍入港中。轎夫上岸後，也在神明率領下，赤腳過火潔淨除穢，是罕見的儀式。

活動吸引7個國家及新住民等上百名勇士不畏低溫跳水。勇士完成任務後，上岸獲頒完賽獎牌及「勇士證」，記錄難得時刻。

市府民政局表示，參加淨港的俄羅斯女子Yulia，特別減重30公斤參加，因為她去年就想參加，因此，努力健身減重30公斤並培養好體力，今天還帶著朋友一起參加活動。

活動除吸引俄羅斯，也有巴拉圭、荷蘭、比利時的外國人前往體驗，最年輕的參加者是7歲的張紘語。

年紀最長的跳港者是78歲的林茂宏，他跟著游泳協會會員一起參加神明淨港，先前也多次參加泳渡日月潭，展現不輸年輕人的活力與體力。

市長侯友宜參加活動時表示，保安宮神明淨港，是全國特殊性的「火裡來、水裡去」祈福儀式，有很多勇士跳海保佑漁貨滿滿，且都能夠平安歸航，讓漁民都能夠平安以外，更能夠賺大錢。（編輯：方沛清）1080219