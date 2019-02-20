台塑公益信託9年億元推動台灣特色藝術扎根

（中央社記者韋樞台北20日電）台塑企業暨王詹樣公益信託9年投入近億元推動「台灣特色文化發展計畫」，今年結合明華園、如果等劇團，共同推動「公益入鄉-藝文扎根」28場公益演出，強化台灣藝術永續傳承。

台塑企業表示，「台灣特色文化發展計畫」從2011年持續推動至今第9年，累計贊助新台幣9800萬元，今年結合蘋果劇團、明華園戲劇總團、如果兒童劇團及亦宛然掌中劇團等劇團，共同推動「公益入鄉-藝文扎根」28場公益演出。

台塑企業暨王詹樣公益信託長期關心台灣表演藝術文化的傳承與發揚，自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，陸續贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體，到雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等鄉鎮演出，截至2018年底已演出334場，累計逾33萬觀賞人次，每一場演出均獲熱烈迴響與肯定。

台塑企業表示，多年來贊助台灣藝術文化活動，就是要滋養本土劇團，使傳統藝術得以向下扎根，達到永續經營與傳承，也讓當地鄉親可以就近在社區中觀賞高品質的表演，提升地方文化氣息，也開啟了孩子的藝術視野，一舉數得，多方受益。

台塑企業暨王詹樣公益信託2006年成立後，長期致力於醫療、教育及各種慈善事業，台塑企業總裁王文淵接任主委後，秉持既有理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會，除推動「台灣特色文化發展計畫」外，同時設置「兒少機構獎助學金」、推動罕見疾病醫療及經濟協助、受暴家庭經濟協助、獨居老人送餐計畫等。（編輯：蘇志宗）1080220