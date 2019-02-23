越南非洲豬瘟 病毒基因與中國和俄羅斯相同

（中央社河內23日電）越南獸醫局表示，北部地區發現非洲豬瘟病例，基因測序結果顯示，引起疫情毒株為基因Ⅱ型，與中國和俄羅斯非洲豬瘟病毒株完全相似。

越南獸醫局近日在興安省（Hung Yen）和太平省（Thai Binh）發現8個農戶養殖的豬場感染非洲豬瘟病毒，19日宣布淪為疫區。

越通社新聞網站引述越南獸醫局官員報導，疫情發現後，越南中央動物衛生診斷中心與世界動物衛生組織（OIE）合作，對上述豬場發現的非洲豬瘟病毒進行基因測序與分析。

結果顯示，在上述豬場發現的非洲豬瘟病毒有相同的基因型，同為基因Ⅱ型及有共同的病毒來源，同時與2018年在中國發生，以及2017年在俄羅斯發生的非洲豬瘟病毒株基因相似度達100%。

「青年報」新聞網站今天報導，越南北部地區發現非洲豬瘟疫情後，相關部門立即展開各項防疫工作及採樣送驗等作業，監控疫情時間已超過20天，至今各樣本檢驗結果都呈現陰性，尚未發現新的疫區。

雖然如此，越南農業與農村發展部副部長馮德進（Phung Duc Tien）表示，由於中國境內非洲豬瘟疫情嚴重，加上越中邊界地區人員來往頻繁及肉品運輸、買賣活動熱絡等，因此越南非洲豬瘟疫情繼續蔓延的危機仍然較高，包括南部地區在內。

報導說，越南政府及農業與農村發展部已指示各地相關部門採取防疫與因應疫情發生等措施，未來將持續敦促各地嚴格與有效落實防疫工作，但是「最重要是民眾的合作，如果農戶與廠商不合作，將難以控制疫情蔓延」。（編輯：陳惠珍）1080223