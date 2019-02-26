統一發票六獎上半年增2組 多182.6萬個中獎機會

今年上半年統一發票六獎200元組數，將從原本的3組增開為5組，財政部為推廣雲端發票，下半年也將增開雲端發票獎項及組數。（中央社）

（中央社記者邱柏勝台北26日電）財政部表示，今年上半年統一發票六獎200元組數，將從原本的3組增開為5組，可增加182.6萬個中獎機會；整體中獎率從千分之3提高為千分之5，增添民眾中獎小確幸。

而為推廣雲端發票，財政部下半年也將增開雲端發票獎項及組數，希望能吸引更多民眾透過載具索取雲端發票，以達節能減碳目標。

統一發票每期開出一組千萬元特別獎、一組200萬元特獎與3組20萬元頭獎。若對中頭獎號碼後3碼至7碼，也可獲得200元至4萬元不等獎金。另會例行開出3組3位數號碼，對中者可獲得六獎200元。

按往例，財政部會根據統一發票獎金發放情況，以及發票獎金是否有餘裕，決定增開六獎組數。

賦稅署官員表示，受惠去年營業稅成長，統一發票給獎預算也增加，因此上半年預計加開2組六獎，今年1、2月期統一發票開始適用。

財政部表示，每增開一組統一發票六獎，約可增加91.3萬個中獎機會。今年上半年增開2組，意即上半年六獎組數共有5組，可增加182.6萬個中獎機會，中獎率也從原本的千分之3提高為千分之5。

另外，雲端發票百萬元專屬獎維持15組，雲端發票2000元專屬獎則為1萬5000組。雖然雲端發票比傳統發票多了專屬獎，但由於組數不多，中獎機率不高，因此民眾缺乏使用載具索取雲端發票的誘因。

為增添民眾索取雲端發票誘因，財政部規劃修正「統一發票給獎辦法」，增加雲端發票專屬獎的獎項與組數，預計下半年實施，希望可藉此吸引民眾透過信用卡、手機等載具索取雲端發票，以達節能減碳目標。（編輯：郭萍英）1080226