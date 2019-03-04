學歷貶值 調查：97.7%新鮮人選擇先工作

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）即將進入畢業季，人力銀行調查顯示，有高達97.7%應屆畢業生或今年退伍的新鮮人表示想要「先就業」。人力銀行分析，學歷貶值使學士及碩士起薪差距不大，連帶影響畢業生職涯方向。

yes123求職網今天公布「畢業生職涯規劃與企業招募新人調查」，調查顯示，有高達97.7%應屆畢業生或今年退伍的新鮮人表示想要「先就業」，這項數據創下8年以來的新高；選擇「再進修」的僅占2.3%。

企業主部分，有高達94.6%的受訪企業表示，有意願聘用今年的應屆畢業生，比例也創下2012年以來新高。

調查顯示，新鮮人求職主要考量包括薪資、公司福利、符合興趣、職務的發展性、公司或行業未來前景。

大學新鮮人對第一份正職工作的月薪期望值平均落在新台幣3萬2115元，研究所畢業生對月薪期望值為3萬5777元；企業願意支付給今年畢業的大學生平均起薪為2萬9228元；研究所畢業生平均起薪則是3萬2012元。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，有高達97.7%新鮮人有意先進入職場，顯示學歷貶值發酵。以往是學歷越高薪水越高，但是目前呈現大學學歷高中化、研究所學歷大學化，學士與碩士起薪僅約差3000元，因此，比起投入金錢與時間繼續進修，多數人選擇先就業，連帶影響畢業生職涯方向。

楊宗斌建議，新鮮人可以先進入職場，工作一段時間後，再依興趣、職業需求進修，補足自己欠缺之處。

為了瞭解新鮮人職涯規劃，yes123求職網於今年2月13日到2月23日，以網路問卷進行抽樣，有效問卷共1368份，誤差值為正負2.65百分點；企業部分，有效問卷共896份，信心水準為95%，誤差值為正負3.27百分點。（編輯：李信寬）1080304