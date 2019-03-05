日本有條件同意iPS角膜移植 擬上半年進行

（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省部門會議，今天有條件同意大阪大學提出的iPS角膜移植臨床研究計畫，預計在6月進行，預料將是全球首次使用iPS細胞的角膜移植臨床研究。

日本產經新聞報導，從誘導性多功能幹細胞（iPS）製造出角膜細胞，再移植到角膜混濁患者上，這項由大阪大學教授西田幸二等研究團隊進行的臨床研究，今天獲厚生勞動省部門會議有條件同意，厚生勞動大臣近期也將正式批准。

角膜位於眼球中央，是一個直徑約11毫米、厚度約0.5毫米的透明薄膜，如果因為受傷或疾病而損傷，失去角膜透明度，就可能讓視力變差，甚至造成失明。

根據這項計畫，將以4名罹患「角膜上皮幹細胞疲弊症」的20歲以上患者作為對象，確認安全性與有效性。大阪大學經過校內審查後，向厚勞省提出申請。

日本放送協會（NHK）報導，這是全球首次使用iPS細胞讓角膜再生，是否能成為等待角膜移植患者的新選項，受到各界注目。

這項臨床研究將針對4名角膜混濁造成視力減弱或失明的患者，進行由iPS細胞製作的薄膜角膜組織移植手術，並在未來1年間確認手術的安全性與有效性。

厚生勞動省表示，角膜移植是透過提供者事前登錄，在死亡後提供角膜，但提供者減少，全日本到去年3月時共有逾1600人在等待角膜移植，但可供移植的角膜數量不足。

日本經濟新聞報導，這項計畫是使用京都大學所儲備的iPS細胞，然後製作角膜細胞再加工成圓形薄膜，在移除患者角膜受損部分後進行移植。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080305