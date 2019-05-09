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大專環保節能車大賽 大葉大學奪雙冠

最新更新：2019/05/09 17:52

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化大葉大學參加全國大專院校環保節能車大賽，拿下電動車和省油車動態競賽雙料冠軍；就讀機械系的徐呈銘說，電動車車身採用玻璃纖維等材質製作，減輕重量拿下好成績。

第27屆全國大專院校環保節能車大賽，日前在鹿港彰濱工業區的財團法人車輛研究測試中心舉行，大葉大學機械與自動化工程系和工業設計系合作參賽，拿下電動車組動態競賽以及省油車組動態競賽冠軍，其中電動車組更以繞行33圈打破大會紀錄，省油車組則以1公升油可跑432.75公里奪冠。

參與電動車組競賽的機械系二年級學生徐呈銘說，電動車競賽使用的電池由大會提供，參賽車輛要在45分鐘內比賽誰能繞行賽道最多圈，為了減輕車體重量，爭取佳績，車身特別採用玻璃纖維和碳纖維蜂巢板製作，讓重量只有40公斤。

至於參加省油車組的機械系二年級學生馮志遠說，省油車的比賽規定是在30分鐘內跑完16圈，比賽看誰的車子剩下的油最多，去年參賽時因車輛故障沒有完賽，今年捲土重來，除了改善車輛的缺點，另一方面把引擎效能調到最好，拿下好成績。

大葉大學校長梁卓中指出，學校強調師徒制的精神，要求老師帶領學生進行實作，學長姊也把參賽的經驗傳承給學弟妹，讓學生藉由參加比賽吸取寶貴經驗，也成為在校時難忘的回憶。（編輯：李亨山）1080509

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