中東情勢影響 下週汽油每公升估漲3角

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）波斯灣局勢緊張，推升國際原油價格，依中油浮動油價公式，預估下週汽柴油每公升將分別調漲0.3、0.4元，95無鉛汽油每公升來到30.4元。

如依預估，92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27元，實際零售價格以中油19日中午公告為準。

依中油浮動油價公式計算，預估下週起汽、柴油價格每公升約各調漲0.4、0.5元。不過，當95汽油價格漲破30元大關時，中油將啟動平穩機制，預估中油汽柴油每公升吸收0.1元，汽柴油價實際約各調漲0.3、0.4元。

中油才剛宣布本週汽柴油價格將調降0.2元，讓開車族暫時鬆一口氣，不過，阿拉伯聯合大公國海域日前有4艘油輪遭襲擊，隨後沙烏地阿拉伯又發生輸油設備遭破壞事件，由於波斯灣緊張局勢升高，也帶動國際原油價格上揚。

根據中油官網，累算至5月16日的7D3B週均價為71.52美元，較上週70.02美元，上漲1.50美元；新台幣兌美元匯率31.121元，較上週30.934元，貶值0.187元。（編輯：楊凱翔）1080517