高血壓年奪6000命 醫警告：1/3患者不知罹病

（中央社記者張茗喧台北17日電）醫師表示，每年有6000人因高血壓喪命，且全台20歲以上成人每4人就有1人罹患高血壓，但卻有多達1/3患者不自知，呼籲民眾養成量血壓習慣，降低中風、心血管疾病風險。

今天是世界高血壓日，台灣高血壓學會、中華民國心臟學會舉辦記者會呼籲民眾要「知道自己的血壓Know your number」，高血壓患者也應配合醫囑將血壓控制達標，降低中風、心肌梗塞、主動脈剝離等疾病風險。

根據衛生福利部統計，民國106年高血壓性疾病高居10大死因第8名，一年奪走超過6000條性命，死亡率也從96年的8.6%攀升至25.8%。

台灣高血壓醫學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道指出，全台年過20歲以上的成年人，每4人就有1人罹患高血壓，但全台500萬名患者當中卻有1/3不知罹患高血壓。

王宗道說，一般人血壓應控制在140/90毫米汞柱以下，民眾若經診斷為高血壓且血壓在160/100毫米汞柱以下者，可先透過限鹽、限酒、減重、戒菸、飲食控制、適度運動等生活方式調整，經觀察3個月後血壓仍未獲得控制，則應用藥治療。

不過，有部分患者即便用藥也無法將血壓控制下來，馬偕醫院心血管中心主治醫師李應湘說，他曾遇過一名男性患者，雖然用到5、6種藥物，血壓仍舊控制不下來，年僅40歲已兩度中風，藥物的暈眩、水腫、男性性功能障礙等副作用也令他相當困擾。

李應湘說，台灣高血壓學會、心臟病學會自2017年起邀集全台近20名專家，整合相關醫療文獻以及台灣、亞洲經驗，討論出治療共識，若是使用3種以上降壓藥達最高劑量、持續1個月血壓仍無法控制達目標值，或是無法按時服藥、難以忍受藥物副作用，或合併有心腦血管疾病或器官受損等情況，建議可使用「高血壓導管治療」。

李應湘解釋，腎臟在血壓的調控中扮演相當重要的角色，若腎臟交感神經過度活化，會導致腎素分泌增加，提升鈉再吸收作用、降低腎臟血流，導致血壓升高，因此只要以導管進入腎動脈，透過微能量降低末端過度活躍的交感神經活性，就能達到降低血壓的效果。

王宗道說，經此手術治療後，患者平均血壓降低效果相當於服用1.5顆到2顆降壓藥，國內已累計超過190例經驗，部分患者甚至不需再服用降血壓藥。

此外，王宗道也提醒，治療高血壓的第一步是正確測量血壓，除了門診測量血壓、居家自行量測之外，24小時連續血壓測量，可以測定一個人在日常生活中的平均血壓值及變動的情形，對於高血壓的診斷及評估幫助相當大。（編輯：方沛清）1080517