中部大雨 南投7所國中小下午停課

受到大雨影響，一輛砂石車20日上午行經南投埔里鎮向善路時，路面突然坍陷，車頭卡在坑洞內，動彈不得，所幸無人受傷。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 108年5月20日

（中央社記者吳哲豪南投20日電）中部地區大雨，南投縣政府宣布，仁愛鄉互助、仁愛、法治、親愛和南豐等5所國小，以及國姓鄉北港國小、北梅國中今天下午停課。

中央氣象局發布大雨特報，台灣受到鋒面影響，中部地區包括台中市、彰化縣和南投縣上午開始降下大雨，南投縣草屯鎮、埔里鎮都傳出零星災情。

南投縣政府考慮學生安全，今天下午宣布，仁愛鄉互助、仁愛、法治、親愛和南豐等5所國小以及國姓鄉北港國小、北梅國中停課，校方另外找時間補課。

交通方面，一輛砂石車上午行經埔里鎮向善路時，路面突然坍陷，車頭卡在坑洞內，動彈不得，所幸無人受傷；國道6號愛蘭交流道通往埔里方向的台14線道，也因大雨造成路面積水，車輛行經該路段都減速，造成大塞車。

南投縣長林明溱擔心大雨造成災情，上午前往埔里鎮等鄉鎮巡視，發現育溪路、安七路交叉口因長期水流沖刷，路基掏空，路面下陷，當下同意花費新台幣130萬元整修。

南投縣警察局統計，草屯鎮中正路台14線23.5公里處因積水嚴重，雙向封閉禁止通行；埔里台21線49公里處雨水漫延道路，影響人車通行，現場由員警擺設交通錐，劃設警示區提醒民眾繞道；南投市營北路295巷積水嚴重，路樹倒塌占據道路，雙向拉起封鎖線，禁止人車通行；南投市千秋路也有路樹倒塌，阻礙車道，道路雙向封閉。（編輯：唐聲揚）1080520