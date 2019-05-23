婦人肩頸痛敷草藥 引起皮膚炎就醫治療

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）賴婦因肩頸痛，經由朋友介紹敷了草藥，狀況不但沒改善，反而感覺有火燒般疼痛，後頸黑又腫，腹部長水泡；醫師指出，賴婦用的草藥是黑面馬，常被當成治疼痛偏方，卻引起皮膚炎。

衛福部彰化醫院毒物科主任廖曜磐今天指出，56歲的賴婦因肩頸酸痛，敷了朋友幫忙摘來的草藥，賴婦先將草藥搗碎後敷在後頸酸痛處，友人提醒她敷的時間不要超過10分鐘，以免藥性太強，會有後遺症。

賴婦敷了5分鐘後就把草藥拿掉，不過沒多久皮膚就有紅熱的感覺，睡了一覺隔天醒來，卻發現後頸黑又腫，腹部也冒出數十顆水泡，又癢又痛。

廖曜磐說，賴婦求診時，發現婦人使用的是一種名為「黑面馬」的植物，賴婦應該是敷了之後發生接觸性皮膚炎，引起廣泛性的過敏反應，他們開出抗組織胺等抗過敏藥物給賴婦後，賴婦才免於皮膚潰爛或蜂窩性組織炎。

廖曜磐指出，黑面馬常被視為治療跌抗損傷及筋骨酸痛的偏方，不過民眾把黑面馬敷在皮膚上時，卻出現皮膚灼熱、變黑以及起水泡等接觸性皮膚炎的症狀，呼籲民眾不要亂用或誤信草藥偏方，以免對健康造成傷害。（編輯：陳俊碩）1080523