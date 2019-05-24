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散播疫情謠言將重罰 亂傳愛滋訊息恐被移送

最新更新：2019/05/24 18:51
散播未經證實的疫情謠言可能被重罰新台幣300萬元，疾管署副署長莊人祥24日表示，曾有民眾在臉書張貼HIV/AIDS不實圖文，結果被移送，呼籲民眾接到訊息來源不明、沒有科學實證的疫情資訊時，應謹慎看待，不要隨意轉傳，以免觸法。中央社記者陳偉婷攝 108年5月24日
散播未經證實的疫情謠言可能被重罰新台幣300萬元，疾管署副署長莊人祥24日表示，曾有民眾在臉書張貼HIV/AIDS不實圖文，結果被移送，呼籲民眾接到訊息來源不明、沒有科學實證的疫情資訊時，應謹慎看待，不要隨意轉傳，以免觸法。中央社記者陳偉婷攝 108年5月24日

（中央社記者偉婷台北24日電）散播未經證實的疫情謠言可能被重罰300萬元，疾管署副署長莊人祥說，過去曾有民眾在臉書張貼HIV/AIDS不實圖文，結果被移送，民眾切莫輕忽，不要隨便轉傳流行疫情謠言。

考量謠言或不實訊息的散播已嚴重影響民眾社交生活及社會安寧，立法院會今天三讀修正通過食品安全衛生管理法部分條文，增定散播有關食品安全的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

立法院會也三讀修正通過傳染病防治法部分條文，明定散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害，罰金上限將從現行50萬調高到300萬元。

莊人祥下午受訪表示，近年曾發生數起民眾散播不實訊息案例，如106年時，有民眾以臉書張貼HIV/AIDS不實圖文，當時疾管署以違法為由將之移送；105年時，有民眾在通訊軟體及網路刊出流感疫苗不實言論；104年時，謠傳台北榮總收治一名曾到南韓旅行，疑似感染MERS個案；還有一起是民眾在臉書散布「台北飛韓國班機上有MERS感染者」。

莊人祥說，因社群網路散播無遠弗屆，希望提高罰金有助遏阻不實謠言。當民眾接到訊息來源不明、沒有科學實證的疫情資訊時，應謹慎看待，不要隨意轉傳，以免觸法。

食品藥物管理署食品組科長廖家鼎受訪時則說，過去食安法沒有關於散播謠言的處罰，現在增訂罰則是希望避免謠言導致民眾恐慌，如惡意散播某種食物有毒，又無法舉出科學實證。

廖家鼎也說，如果民眾是善意提醒、跟親友分享健康資訊並不構成違法要件，此條文的宣示意義可能大於實質。（編輯：陳惠珍）1080524

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