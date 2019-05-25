京劇為伴90年 戴綺霞靠3祕訣愈活愈年輕

銀回健康動起來5（中央社記者張茗喧台北25日電）京劇名伶戴綺霞從小隨母親學習京劇，每天清晨起床踢腿、唱戲數小時，90年如一日。如今高齡101歲的她，唱起戲來仍勁道十足，她笑說，運動、唱戲、活得開心就是她的長壽祕方。

戴綺霞1918年出生於新加坡，在中國大陸上海長大，母親是知名梆子戲青衣演員筱鳳鳴，由於家學淵源加上耳濡目染，她自幼便立志學戲。

接受中央社記者採訪這天，戴綺霞身穿一席大紅色上衣，頭髮梳得相當整齊，塗上粉紅色指甲油、踩著高跟鞋，101歲的戴綺霞捏起蘭花指、唱起京劇來氣勢十足，一點也不像年過百歲的人瑞。

聊起學唱戲的初衷，戴綺霞受訪時說，她從小愛玩、不愛念書，常爬到樹上找水果吃，好幾次在學校搗蛋被叫回家，索性堅決不回學校上課，看著媽媽唱戲有趣，要求媽媽帶她一起唱，7歲開始學習文武老生，9歲改學旦角。

踏入京劇界，隨之而來的是嚴格的訓練，每天清晨5時起床跑操場以及永無止盡的踢腿練功，直踢、橫踢、斜踢每種都得踢上100下，接著練習唱戲唱到凌晨1、2時，日復一日，熱愛京劇的她卻從不以為苦。

練不到1年，戴綺霞迎來她的京劇處女秀，她回憶，第一次上台她就博得滿堂掌聲，很多人紛紛打賞，終於能向媽媽證明「我也能賺錢」，此後開始隨劇團四處演戲，邊學邊演，18歲隨母親回到中國大陸上海，展開搭班生涯，先後搭遍天蟾、黃金、更新等各大戲院。

正值妙齡的戴綺霞，追求者可不少。她笑說，在青島演出的時候，曾有八路軍總司令想搶她當老婆，她趁著半夜把自己裝扮成老太太，搭小船逃回上海。

30歲那年，戴綺霞隨京劇團來台演出，從此在台灣落地生根，在台南演出一炮而紅，不僅自組過劇團，也出演過14部電影，後來更獲得前總統蔣中正贈予「京劇皇后」美名。即便85歲住進安養院，她仍不改清晨起床、練功的習慣。

生性愛美的她，因為個子嬌小，從小就愛穿旗袍配高跟鞋，如今高齡101歲，依然踩著跟鞋在安養院趴趴走。即便淡出舞台，她仍秉持「人生朝露，藝術千秋」理念在養老院成立松（嵩）齡國劇團，教70、80歲的老院友唱戲，每年公演一次，直到數年前心臟開刀才停止開班授課。

此後，每年仍有來自中國大陸、香港、新加坡的年輕學子前來拜師學藝，一開始他們的身體柔軟度甚至不如她好；此外，也有許多老學生前來拜訪，一進門就磕頭謝恩。

很多人好奇戴綺霞的長壽秘訣，她笑說，就是「運動、唱戲、維持好心情」，她每天清晨5時起床，念佛3小時後開始踢腿練功、唱戲，每一天唱戲都很開心，也能讓筋骨柔軟、加強肺活量，未來還要繼續為京劇傳承努力。（編輯：陳清芳/方沛清）1080525

京劇名伶戴綺霞（前排右2）從小隨母親學習京劇，獲前總統蔣中正（前排左3）贈予「京劇皇后」美名。如今高齡101歲的她，仍維持清晨5時起床的好習慣，念佛3小時後就開始踢腿練功、唱戲。（戴綺霞提供）中央社記者張茗喧傳真 108年5月25日