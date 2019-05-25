他是醫師病人更是教練 推廣銀髮運動翻轉老化[影]

康寧醫院急診科主治醫師郭健中說，再怎麼虛弱的人，都有適合他們的運動計畫，希望推廣銀髮運動及健走杖，鼓勵更多老人家走出家門，一起愈動愈健康。中央社記者張新偉攝 108年5月25日

銀回健康動起來3（中央社記者張茗喧台北25日電）今年51歲的康寧醫院急診科主治醫師郭健中，看著失能的岳父靠著運動一步步擺脫輪椅、拐杖，他考取健身教練，投入銀髮健身領域，不僅替老人創造回春奇蹟，也找回自己的健康。

從小在彰化長大的郭健中，個性愛玩、愛冒險，發現急診醫師什麼都要懂，還得有綜合應變的能力，既刺激又有成就感，一頭栽進急診領域，民國88年九二一地震時曾深入台中谷關災區設立醫療站，南亞海嘯時也曾到斯里蘭卡救災，他笑說：「我的生活喔，下班比上班還忙」。

年輕時就確診僵直性脊椎炎的郭健中，急診醫師生涯多年來歷經輪班、熬夜折騰，加上龐大的工作壓力，加上他吃東西從不忌口，高血壓、痛風接連找上身。

即將步入50歲的某天，他突然驚覺「難道要一輩子當醫生，過著日夜顛倒的日子嗎」，於是人生下半場大轉彎，愛玩的他考上導遊證照，成為全台首位醫師導遊，在急診室外找到春天。

正因他的醫師身分，各種老人團便順利成章地通通排給他，當時他就經常準備健走杖，帶著膝蓋不好、腿腳無力的客人上山下海，但真正跨足銀髮領域，其實是岳父在背後推了一把。

郭健中說，他的岳父高齡94歲，身體硬朗，有一次打太極拳不慎跌倒受傷，從此以輪椅代步，每天讓外勞推著他到公園曬太陽，短短半年後便再也站不起來。

眼看岳父一天天衰弱，郭健中開始揪全家人一起陪岳父走路復健，並替他報名陽光基金會旗下「陽光活力中心」的運動課程，不過短短2個月，曾經連起身都要人攙扶的岳父，有一天看完電視突然自己走回房間睡覺，讓全家人看了傻眼，沒多久岳父甚至重回公園打太極拳，讓郭健中體會運動真能創造「回春的奇蹟」。

後來，他發現岳父以前不是站不起來，而是擔心摔倒、受傷才不敢站起來，但陽光活力中心的教練讓他在安全的環境中練習肌力，每次運動完，健身房的每一個人都會給他最大的掌聲和鼓勵，讓他對自己愈來愈有信心，久而久之竟化不可能為可能。

為了幫助更多老人創造奇蹟，郭健中到加拿大進修考取健身教練執照，到陽光活力中心帶著老人家做運動，利用健走杖讓他們能夠安全地行走，再透過重量訓練增加肌力，看著原本坐輪椅被家人推著來的老人家，漸漸能站、能走最後擺脫輪椅，不需別人攙扶，給他滿滿的動力。

郭健中笑說，擔任健身教練的一年多來，不僅他的肌肉變紮實、啤酒肚都消了，以前因為僵直性脊椎炎挺不直的腰，不知不覺間也直了許多，歷經醫師、導遊的磨練，他在銀髮健身領域找到自己下半場的人生目標。

他強調「再怎麼虛弱的人，都有適合他們的運動計畫」，希望推廣銀髮運動以及健走杖，鼓勵更多老人家走出家門，一起愈動愈健康。（編輯：陳清芳/方沛清）1080525

康寧醫院急診科主治醫師郭健中（左），看著岳父（右）靠著運動一步步擺脫輪椅、拐杖，他考取健身教練，全心投入銀髮健身領域，不僅替老人創造回春奇蹟，也找回自己的健康。中央社記者張新偉攝 108年5月25日