水泥槓鈴練出一身肌 怪獸爺爺的台式健美路

有怪獸爺爺稱號的黃阿文，是台灣目前最資深的健美選手，當初以水泥塊當槓鈴踏入健美界，從此愛上健美。今年66歲的他，思緒清晰、身材精壯。（黃阿文提供）中央社記者張茗喧傳真 108年5月25日

銀回健康動起來6（中央社記者張茗喧台北25日電）一身壯碩肌肉，在健身房揮汗如雨的猛男，是今年66歲的黃阿文，有怪獸爺爺之稱的他，以水泥塊當槓鈴踏入健美界，擔任健美教練已超過40年，更是台灣目前最資深的健美選手。

黃阿文告訴中央社記者，他現在不僅擔任健美教練，美國也有健美論壇替他開闢專欄，是目前唯一在美國健美網站上有專欄的台灣人，日前赴美表演時更和81歲的美國元老健美選手吉姆（Jim Arrington）一同接受電視台訪問，大秀精壯肌肉。

以前健美風氣還不興盛，少年時代的黃阿文時對健美唯一的認識，僅此於總統府前偶而舉辦的健美表演。直到高中朋友帶他到位於中山足球場的美軍俱樂部參觀，看到渾身是肌肉的美軍，才驚覺「原來健美是這麼回事」，決心踏上健美道路。

今年66歲、有怪獸爺爺之稱的黃阿文，擔任健美教練已超過40年，呼籲老人家們把握當下好好運動，縮短老年臥床期，活得更快樂。（黃阿文提供）中央社記者張茗喧傳真 108年5月25日

40多年前想學健美可不是件容易的事，黃阿文笑說，早年雜誌通通受到管制，凡是有女性穿泳裝的照片，就無法在國內販售，但健美雜誌偏偏就是「違規大戶」，經常一本難求，只能靠朋友間互相借閱的雜誌來學習健美知識。

學了再多健美知識，沒有健身器材也是白搭。黃阿文回憶，早年健美之路相當克難，就連器材都得自己動手做，例如把水泥灌進輪胎做成石輪，中間插上竹竿，就成了「古早味」的槓鈴，運動後也沒有健身族愛喝的高蛋白飲品，只能煮黃豆、煮雞蛋來補充蛋白質。

上了大學，黃阿文加入舉重健美社，開始正規訓練，也到美軍顧問團練習，胸肌一天比一天結實，卻屢遭旁人酸「你胸肌練這麼大，老了一定會垮下來」，黃阿文笑說「當時嘲笑我的人，現在大概都垮了」。

無畏他人冷嘲熱諷，黃阿文堅持走自己的健美路，退伍後他白天在學校擔任行政工作、晚上訓練，近40年來從未中斷練習，並且嚴格控制飲食，曾多次代表台灣出國參加世界健美比賽，如今除了眼角皺紋、皮膚上的老人斑隱約透露出歲月痕跡，旁人根本不敢相信他已66歲。

「你為你的身體做了什麼，它就會是什麼樣子」黃阿文說，對他而言，運動已經成為他生活的一部分，退休後他開了一間健身房，每天起床喝一杯用各種顏色水果打成的果泥，三餐以雞肉、牛肉、雞蛋等蛋白質為主，並且持之以恆地運動，就是他凍齡的秘方。

黃阿文以自身經歷鼓勵時下年輕人，想練身材「做就對了」，用不著花大把時間爬文、做功課，肌肉練出來才是你的。

他也呼籲老人家們，別再緬懷過去的好體力和好身材，把握當下好好運動，尤其應優先鍛鍊腿部肌肉，例如坐著看電視就能練習提腿，有助縮短老年臥床期，活得更快樂。（編輯：陳清芳/方沛清）1080525