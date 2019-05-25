老人肌少易跌倒 每週2次重訓可增肌

銀回健康動起來2（中央社記者張茗喧台北25日電）據統計，全台每10名老人就有1人罹患肌少症，增加跌倒致死風險。台大醫院針對60名肌少症老人進行重量訓練，12週過後肌肉量大增5%，顯然持之以恆的運動，是維持健康的良藥 。

根據內政部統計，截至2018年3月底全台65歲以上老年人口在總人口中占比達14.05%，代表每7人就有1人是老人，宣告台灣正式邁入「高齡社會」，如何維持老人家的健康、避免失能，成為政府重要課題。

台大醫院北護分院復健科主治醫師韓德生表示，過去復健科醫師收治對象以神經疾病、中風、脊髓、腦傷、截肢等容易衰弱的患者為主，但他觀察發現，愈來愈多老人家和這些患者出現共同症狀，走幾步就氣喘吁吁、坐下去就站不起來，重點就在於「肌少症」。

韓德生說，早從上個世紀就有專家提出肌少症的概念，直到近年才漸漸受到醫界重視，他解釋，肌少症顧名思義就是肌肉量少的症狀，全台65歲以上老人平均每10人就有1人有肌少問題。

他表示，肌少症患者由於肌肉流失，患者行走時可能增加跌倒風險，嚴重一點可能連站起來都須他人幫助，患者經常合併有骨質疏鬆、關節方面的問題，一不小心跌倒就骨折、臥床，肌肉流失更快，陷入惡性循環；過去研究也顯示，比起沒有肌少症的老人，有嚴重肌少症老人的死亡率高出1倍以上。

為了瞭解運動對於老人家幫助多大，效果可以維持多久，韓德生從每年參加65歲以上老人健檢的1500人當中，找出60名有肌少、衰弱問題的老人家，展開為期24週的運動研究。

受試者平均年齡約75歲，其中男性23%、女性77%，體格中等，研究團隊將60名受試者分為2組，第一組先進行為期12週長輩常見的傳統運動，像是打太極拳、散步、跳舞等等的活動；第二組則是進行每週2次的重量訓練，包括踢腿、蹬腿、彎腿等訓練下肢肌肉。

12週過後，第一組的體脂肪、肌肉量有增有減，沒有明顯差異；第二組則有明顯進步，體脂率下降約35%、肌肉量增約5%、骨骼量也明顯增加。

接著改由第一組展開為期12週重訓，第二組則是進行傳統運動。到了第24週，第一組體脂、肌肉量、骨骼量也有明顯增加，但第二組幾乎退步到訓練前的身體狀態。

韓德生說，研究結果顯示，持續重訓確實有助肌少症長輩增加肌肉量和肌力，是最好的運動治療，可是一旦停止運動，肌肉量也會快速流失，先前所有努力恐付諸流水。

他強調，運動過後人體會分泌一種特殊的蛋白質，就像天然的複方藥物，有助抑制肌肉萎縮，並且分泌可促進血管新生、控制血糖以及腦神經再生的物質，因此運動不只能增肌減脂，也能讓身體更年輕、思緒更清晰，可惜這種蛋白質半衰期僅6到8小時，2、3天後就會全部消失。

韓德生呼籲，運動習慣最好從年輕時培養起，但即便是沒有運動習慣的老人家，只要持續運動，不僅能讓自己健康，避免跌倒、骨質疏鬆及臥床風險，也能減少就醫次數，減輕家人及社會負擔。（編輯：陳清芳/方沛清）1080525