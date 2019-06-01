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藍瓶咖啡豆罐蓋恐傷人 食藥署回收1.3萬罐

最新更新：2019/06/01 14:55

（中央社記者張茗喧台北1日電）美國知名藍瓶咖啡疑因罐裝咖啡豆蓋子設計不良，恐使消費者受傷，日前宣布回收5款產品。食藥署昨天發出回收警訊，宣布回收1萬3000罐，但已開封者則無相關疑慮，可繼續使用。

衛生福利部食品藥物管理署昨天針對美國藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）5款咖啡豆產品發出回收警訊，回收品項包括Hayes Valley Espresso、Bella Donovan、Giant Steps、Three Africas和Night Light Decaf等5款170g（6oz）的罐裝產品。

食藥署食品組科長吳宗熹今天受訪時表示，美國藍瓶咖啡公司5月9日在官網發布訊息指出，這5款罐裝咖啡豆產品的罐蓋可能因設計不良，打開時可能因快速分離，導致消費者受傷，因此宣布自主回收。

吳宗熹說，食藥署24日接獲這項訊息，考量此次回收警訊屬於產品設計問題，並非食安問題，法令上也涉及違反「消費者保護法」而非「食品安全衛生管理法」，但仍發文要求國內進口業者處理，經行政程序昨天發布回收警訊。

吳宗熹指出，根據食藥署統計，去年12月至目前為止，這5款咖啡豆產品共進口約1萬3000罐，進口商經通知已完成下架作業；他也提醒，民眾家中若有未開封的產品，請勿將產品開封，並向原購買店家洽詢退貨事宜，若已開封則無相關疑慮，可繼續使用。（編輯：張芷瑄）1080601

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