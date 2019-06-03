統一發票3-4月18張中千萬獎 創新高

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）財政部表示，今年3-4月期統一發票已於5月25日開獎，詳細中獎清冊將於今天傍晚公布，初步統計共開出18張千萬特別獎發票，以及19張200萬特獎發票，特獎開出張數創下新高。

雖然完整中獎明細傍晚才知道，但根據各超商及各區國稅局自行公布的統計資料，18張千萬獎發票中，有1張是從全聯門市開出，消費金額只有8元，因買一份報紙就中獎，開出地點為三重天台門市。

統一超商也有4位千萬得主，1人是在高雄市三民區國城門市購買35元麵包，1人在新北市淡水區渡船頭門市消費95元，1人在台北市松山區小巨蛋門市消費58元，一人在新北市新莊區興洲門市消費88元。

全家便利商店有2位千萬得主，1人在台北市復林店買35元綠茶而中獎，另一人則是在淡水福春店，因使用「店到店」寄件服務手續費60元幸運中獎。

南區國稅局說，在嘉義市志光公職補習班，也開出一組1千萬元特別獎，中獎人是繳交250元模擬考報名費中獎。

今年3、4月統一發票中獎號碼，特別獎（1000萬元）為03802602；特獎（200萬元）獎號為00708299，頭獎（20萬元）3組分別是33877270、21772506及61786409。（編輯：張均懋）1080603