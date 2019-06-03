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彰化出現大批馬陸 專家指可能為躲雨

最新更新：2019/06/03 15:31
彰化縣和美鎮和東國小第二校區預定地3日上午有民眾發現大批馬陸突然冒出來，有生物科老師指出，馬陸跟蚯蚓一樣會突然冒出來，可能是因為快下大雨了。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　108年6月3日
彰化縣和美鎮和東國小第二校區預定地3日上午有民眾發現大批馬陸突然冒出來，有生物科老師指出，馬陸跟蚯蚓一樣會突然冒出來，可能是因為快下大雨了。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真　108年6月3日

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）有民眾發現，彰化縣和美鎮和東國小第二校區預定地，突然有大量的馬陸出現，數量可能上萬隻，不過有生物科老師指出，馬陸跟蚯蚓一樣會突然冒出來，可能是因為即將下大雨。

彰化縣和美鎮和東國小第二校區預定地，今天上午有民眾發現大批的馬陸突然冒出來，趕緊通知民主進步黨籍彰化縣議員賴清美，希望議員幫忙向相關單位求助；賴清美說，校區預定地的操場、牆壁等都爬滿了馬陸，數量可能超過萬隻。

賴清美表示，地面或牆壁上都是滿滿的馬陸，民眾看了很害怕，希望鎮公所或農政相關單位幫忙處理。

彰化私立精誠中學生物科老師李志穎說，馬陸其實就跟蚯蚓一樣，不是害蟲，馬陸會吃落葉等，牠的排泄物就變成有機肥，為土壤增加養分，而馬陸原本都在土壤裡生活，當牠感應到要下大雨，氣壓發生變化，就會跑出來躲雨。

李志穎表示，最近經常下大雨，可能因此馬陸才會爬出地面尋找可以躲雨的地方，不過馬陸不是昆蟲，沒有辦法使用殺蟲劑，他也不建議民眾撲殺馬陸，只要等到大雨過後，馬陸就會回到土壤裡去，不會對民眾造成影響。（編輯：陳俊碩）1080603

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