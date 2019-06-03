上班族向老闆提建言 人力銀行：2成6被責難

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）人力銀行調查指出，有65%上班族透露曾向上司提出建言，其中，26.3%受訪者指出不但沒獲採納，還被上司責難。人力銀行建議，企業追求永續經營，老闆、上司要有接受忠言的雅量。

yes123求職網今天公布「端午禮金消費與職場忠臣小人調查」顯示，有65%上班族透露，覺得老闆或主管決策錯誤曾經提出建言，其中有33.3%受訪者指出，獲得採納；40.4%表示，沒獲得採納，也沒被責難；26.3%表示沒獲得採納，還被上司責難。

調查也指出，有82.1%上班族透露，曾經遇過「職場小人」。受訪者認為職場小人的類型有雙面人型，人前看似和善，背後心機超重；八卦型，不論同事的私事、公事，都會轉述給別人或批評；仗勢欺人型，自認有上司當靠山，假傳命令給其他人；推託卸責型，把難事推給別人處理，把黑鍋推給別人背。

回顧職場生涯，有73.3%上班族透露，曾經被辦公室謠言中傷過，其中甚至有31.8%表示，因此導致離職。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業若追求永續經營、業績長紅，老闆與高階主管不能專斷獨行，要有接受忠言的雅量。

楊宗斌說，如果高層主管刻意抹煞或處分有特殊意見的員工，恐怕一言堂的辦公室氛圍，最終將導致人才紛紛離開企業。

楊宗斌也建議，上班族與上司看法相左時，先不要意氣用事，提出企業前途想更遠替代方案，提供公司高層參考。

他說，若遭受職場小人或辦公室謠言傷害，導致公司損失都算在自己身上，也不要忍氣吞聲，應該公開抗拒，並且「向上」表達不滿，釐清責任歸屬。

yes123求職網於5月8日到5月24日進行「端午禮金消費與職場忠臣小人調查」，以網路問卷進行抽樣調查，有效問卷共1440份，信心水準為95%，誤差值為正負2.58個百分點。（編輯：林興盟）1080603