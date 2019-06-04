更多編輯台推薦新聞：
iOS 13內建深色模式強化隱私 蘋果地圖增3D視角
科技

iOS 13內建深色模式強化隱私 蘋果地圖增3D視角

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

早安世界》蔡總統：六四與美麗島是關鍵 盼助中國邁向民主
早報

早安世界》蔡總統：六四與美麗島是關鍵 盼助中國邁向民主

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

再生製劑草案 民團質疑受試者權益保障不足

最新更新：2019/06/04 17:51

（中央社記者張茗喧台北4日電）可望嘉惠癌末患者的「再生醫療製劑管理條例」卡關立院。民間團體今天表示，受試者使用再生製劑後，基因恐因此改變，多年後仍可能出現不良反應，質疑草案對受試者保障不足。

藥師公會全聯會今天舉行記者會，藥師公會全聯會秘書長曾中龍批評「再生醫療製劑管理條例」草案罔顧民眾用藥安全，更質疑有立委企圖以「再生醫療製品」取代「再生醫療製劑」，恐讓藥品變商品。

民間監督健保聯盟發言人滕西華也表示，再生醫療製劑草案從提出到進入立法院審議至今，都沒有開過公聽會，也沒和社會對話，尤其許多再生醫療產品效能不明，但按草案卻規定，只要有預防效果就能進入使用範圍，就連療效不明確的臨床二期產品也能進入醫療體系。

滕西華指出，重要的是，未來參與治療者的檢體會變成一種商品，但法規中卻無法保障失智症、漸凍人、精神病患者、受刑人、未成年者等弱勢族群，這些人如何在完全知情同意的狀況下，提供檢體作為商品、參與的風險又是什麼，都沒有相關討論。

台灣受試者保護協會理事長林綠紅說，衛生福利部2年前做出決議，將再生醫療技術歸在「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」中管理，其他可批次生產的再生醫療產品則歸在「再生醫療製劑管理條例」，但後者卻疑點重重。

林綠紅指出，有別一般藥物，再生醫療製劑對受試者不一定能有醫療效果，而且受試者的治療數據可能對產品發展有所幫助，如何在法條裡保障這群受試者的權益是重要關鍵。

此外，林綠紅認為，受試者的基因可能因再生製劑而改變，很多後果連研究者都不見得知道，使用後的10年、20年仍有發生不良反應的可能，因此受試者的健康、權益應受到保障，政府也應設有更多監控機制。（編輯：陳惠珍）1080604

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報