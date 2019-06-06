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北榮獨創治癌疫苗顯著有效 技轉拚臨床試驗

最新更新：2019/06/06 13:30

（中央社記者張茗喧台北6日電）台北榮總團隊研發治療性癌症疫苗，經動物試驗證明，可透過加強體內免疫反應，有效抑制黑色素細胞瘤、肺癌、結腸瘤、膽管瘤的生長，今天技術轉移，預計最快3年內臨床試驗。

台北榮民總醫院今天舉辦記者會，宣布將院內自行研發的「治療性癌症疫苗」技術轉移到醫學科技公司，，未來可望結合其他癌症療法，提高癌症治療效果。

研發這項新藥的北榮腫瘤醫學部放射腫瘤科主治醫師藍耿立表示，免疫治療是癌症治療領域一大重要發現，也是美國專家艾利森（James P.Allison）和日本專家本庶佑（Tasuku Honjo）研發數十年的心血，二人去年獲頒諾貝爾醫學獎，10多年前他在美國就讀博士時受到啟發，便著手投入免疫治療領域研究至今。

藍耿立說，癌細胞一直殺不死，主要是因為癌細胞會不停地進化，而且被越多藥物攻擊、癌細胞變異越快，不僅藥物殺不死，還會讓免疫系統誤以為癌細胞是朋友，失去攻擊能力，打破人體免疫系統平衡，讓癌細胞肆虐。

藍耿立耗時10年，找出免疫細胞中的關鍵蛋白質，利用疫苗製作的方式研發出這款新藥，可改變免疫細胞特性，簡單來說就是替免疫系統升級，強化免疫系統的辨識、攻擊功能，讓免疫細胞知道癌細胞其實是壞人，同時給予更強大的武器對抗癌細胞，讓免疫系統回到平衡。

研究團隊耗時多年進行動物實驗，將黑色素細胞瘤、肺癌、結腸瘤、膽管瘤等癌細胞注入大鼠及小鼠體內，一般老鼠在短短1個月內就會死亡，使用這款新藥以後，癌細胞生長速度大幅降低5至9成，合併放療、化療效果更好，未來可望搭配其他療法發展出組合式治療，也有機會用於治療更多癌症。

藍耿立表示，他在2012年發明這款新藥後，已在台灣、中國大陸及美國申請專利，今天正式技轉給生技公司，預計3年內將進入臨床試驗，預期價格將比現行的免疫治療、細胞療法便宜許多，希望研發出人人都用得起的癌症藥物。（編輯：陳清芳）1080606

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