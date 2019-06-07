古人的防蚊貼片 中醫傳授端午養生香包

（中央社記者張茗喧台北7日電）端午節到來，掛香包是重要習俗之一。但很多人不知道的是，古代的香包都由中藥材製成，就像是古人的「防蚊貼片」，不僅可以防蚊、趨蟲，還能提神醒腦，只要簡單6種藥材就能製成。

桃園長庚醫院中醫婦科主治醫師郭順利受訪表示，根據歷史，中國早在屈原的時代就有配戴香包的習慣，那時醫療雖然還不發達，也不知道許多傳染病都是靠蚊蟲傳染，但發現配戴香包後確實有預防疾病的功效，就像是古代的「防蚊貼片」。

郭順利說，傳統的香包大多以各種中藥材組成，可以達到芳香辟穢、防蚊驅蟲以及提神醒腦的作用，適合容易昏沉、想睡覺、體質偏寒的民眾使用，但隨香包裡的藥材成分不同，也有特定族群不適合配戴。

他表示，早期的孕婦不適合佩掛氣味太濃烈的香包；含有薄荷的香包，則不適合有蠶豆症的幼童配戴，以免使蠶豆症發作；另外，正值更年期或體質燥熱、怕熱的民眾，一旦配戴溫熱性又帶有香味的香包，恐使身體更燥熱不適。

郭順利並傳授簡易的防蚊驅蟲香包配方，只要將紫蘇、佩蘭、香薷、艾葉、石菖蒲、藿香等6種中藥材，各抓1錢，將材料打碎以後均勻混合再分裝即可，有助化濕醒脾、芳香辟穢、驅蟲等效果。（編輯：陳清芳）1080607