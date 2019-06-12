胸腔悶痛竟罹患睪丸癌 雙和醫院微創手術解決

衛福部雙和醫院外傷科主任張統優（圖）12日說明一起病例，一名男大生因胸悶、胸痛前往就診，確認罹患前縱膈生殖細胞腫瘤，病理切片為性腺外生殖細胞瘤，等同於男性睪丸癌。（雙和醫院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年6月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）陳姓大學生罹患前縱膈生殖細胞腫瘤，病理切片為精原細胞瘤，等同男性的睪丸癌。衛福部雙和醫院以微創胸腔內視鏡手術切除腫瘤。病人術後化學治療情況穩定，將定期追蹤檢查。

衛生福利部雙和醫院今天舉行記者會表示，19歲的大學二年級陳姓男子因胸悶、胸痛無法起床。醫院急診檢查發現患者前縱膈有個11至15公分的腫瘤壓迫心臟。

陳男說，小學5年級開始練習跆拳道，15歲陸續有胸口悶痛感，多半發生5秒至10秒左右，疼痛感即消失，他原以為是練習時或比賽被對手踢傷，不以為意。

陳男因胸部悶痛感急劇無法入睡，送至醫院急診。透過胸部X光檢查，發現胸腔內兩側肺臟中間部位的前縱膈腔，有腫瘤壓迫心臟。

雙和醫院外傷科主任、胸腔外科醫師張統優表示，診斷為前縱膈生殖細胞腫瘤（Germ Cell Tumor GCT），病理切片為精原細胞瘤，是性腺外生殖細胞瘤，等同男性的睪丸癌。

張統優說，一般前縱膈腫瘤病人只有15%至20%為生殖細胞瘤，大約50%是良性畸胎瘤，個案本身的精原細胞瘤不是發自於睪丸或卵巢等生殖腺再轉移，而是長在性腺外的原發前縱膈腔生殖細胞瘤，相當罕見。

醫院以微創胸腔內視鏡手術切除，並透過小傷口取出腫瘤。傳統胸腔手術需從脖子下方至上腹部開胸，並鋸開胸骨切除腫瘤。

雙和醫院血液腫瘤科醫師謝燿宇表示，切除前縱膈腔生殖細胞瘤後，需再化療。一般而言，化療有不錯治癒效果，有10年以上存活率，甚至不再復發。病人陳男完成術後化學治療情況穩定，後續再定期追蹤檢查。

張統優表示，微創手術逐漸應用在開胸手術。為保留病人運動員特性，微創胸腔內視鏡手術僅從側邊兩個約1至2公分傷口切除並取出腫瘤，耗時約2小時，既可切除乾淨又不破壞病人的肌力與骨骼，並大幅減少傷口疼痛。

他說，前縱膈生殖細胞腫瘤常易侵入胸腔附近的結構組織，好發族群在15至35歲的男性。若壓迫到氣管或支氣管，可能引起咳嗽、喘、胸痛、咳血等症狀。建議民眾定期健康檢查，及早發現與治療。（編輯：方沛清）1080612