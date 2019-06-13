秋行軍蟲侵台 蘇貞昌：農損一律從優補償

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北13日電）行政院長蘇貞昌今天針對秋行軍蟲在台灣現蹤表示，秋行軍蟲會造成重大農業損失，比起非洲豬瘟的防治，挑戰更為嚴峻。農民所受的損害，一律從優補償，發現並主動通報者，要給予獎勵。

秋行軍蟲在台灣現蹤，蘇貞昌12日表示，各相關部會務必上緊發條，並要求農委會加快檢定通案報案速度，政院也備好特別統籌分配款因應，未來10到14天是防止疫情擴大的關鍵期。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌於會中表示，秋行軍蟲為聯合國糧農組織（FAO）全球預警的重要農業害蟲，遷移擴散能力相當強，會侵害全國45%經濟作物，造成重大農業損失，比起靠病毒接觸傳染的非洲豬瘟的防治，挑戰更為嚴峻。

蘇貞昌指出，農委會一旦發現秋行軍蟲後，也要與地方政府配合，迅速派員到場，在第一時間進行銷毀（發現幼蟲的7天內），並建立銷毀作業的標準作業流程，讓各地方政府得以遵循辦理。至於農民所受到的損害，一律從優補償，發現並主動通報者，也要給予獎勵。

蘇貞昌表示，秋行軍蟲來自中國，1月在中國發現的，現在6月中國半壁江山已經通通淪陷，端午連假在苗栗發現秋行軍蟲，他立刻趕到現場，現在宜蘭、嘉義都有確定蟲例，這比接觸傳染的非洲豬瘟病毒更嚴重，秋行軍蟲隨風飛更嚴重，要認清這個事實。請各部會一定要依農委會所提分工，督導所屬責任人員，切實執行各項任務。

蘇貞昌指出，請農委會務必加強宣導，除製作懶人包教育農友們要有基本的識別能力與警覺心，也要讓全體國人知道已開發的「即時回報APP」，呼籲民眾見可疑即多加利用，透過照片上傳，立即判定，如需進一步進行分子鑑定檢驗者，也要儘可能縮短時程。

蘇貞昌又表示，請教育部即刻展開校園教育宣導，透過學生將防疫訊息與知識帶回家庭；國防部也要針對營區官兵進行宣導，其他各部會所轄範圍，包含國家公園、科學園區、農場等，都要全面防範，一起透過多方管道宣傳，讓全民周知，共同警覺，全力防治。

蘇貞昌指出，為因應此一緊急重大事項，請內政部協同農委會要求地方首長成立防制秋行軍蟲害應變小組，並立即進行相關演練。地方所需經費，請農委會協助提出預算需求、主計總處全力配合，由特別統籌分配稅款加以撥款協助；如防災不力者，一定嚴加究責。（編輯：李信寬）1080613