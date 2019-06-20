杉林溪茶標章10年有成 品質保證安心喝

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣竹山鎮公所10年前推出「杉林溪茶」產地證明標章，品質有官方保證，讓杉林溪茶享譽兩岸，至今標章累計核發10萬張，鎮公所今天宣傳推行成效，也歡迎更多茶農加入認證。

竹山鎮公所民國97年向經濟部智慧財產局申請註冊「杉林溪茶」產地證明標章，98年開始核發使用，10年來已核發10萬張產地證明標章。

竹山鎮長陳東睦表示，「杉林溪茶」產地證明標章可說是竹山鎮杉林溪茶產品的身分證，代表產自鎮內海拔800公尺以上合法使用農地，採茶前向公所申請且通過各種認證，如茶園栽培管理、茶葉品質鑑定、農藥殘留檢驗、生產履歷表等。

陳東睦說，通過審核認證的茶葉，即可得到具公信力的「杉林溪茶」產地證明標章，使竹山鎮茶葉與其他茶葉有所區隔，標章印上屬於個別茶農的流水號碼供消費者辨識，買家也可到竹山鎮公所網站或台灣優質茶葉產銷資訊網查詢。

竹山鎮公所農經課長蔡秀旻表示，民眾注重食品安全及產地認證，使用「杉林溪茶」產地證明標章的茶葉，茶園須先辦理種植申報，經鎮公所派員勘查定位，並經一定程序作業，才能使用標章，且茶葉也需經封存取樣、藥檢、品質評鑑合格後，在鎮公所人員監督下分裝茶葉及張貼標章，整個作業過程非常嚴謹。（編輯：唐聲揚）1080620