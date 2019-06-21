成醫肯亞醫療合作 計畫引入台灣血液透析耗材

（中央社記者張榮祥台南21日電）成大醫院和肯亞2007年開始進行醫療衛生合作計畫，今年派出醫師前往肯亞指導，也計畫將台灣血液透析耗材引至肯亞，以降低肯亞的血液透析醫療衛生耗材成本。

成大醫院今天發布新聞稿指出，成大醫院和肯亞2007年開始進行醫療衛生合作計畫，從早期的災難預防及公共衛生教育訓練，到現今和肯亞規模最大的肯亞塔國立醫院共同辦理心臟血管外科示範手術及血液透析護理訓練。

成大醫院今年派遣外科部心臟血管外科醫師阮俊能前往肯亞，指導肯亞醫師進行自體血管及人工血管手術，已和當地醫療團隊共同完成50例病患的手術。

成大醫院國際醫療中心主任許以霖表示，成大醫院已協助肯亞培訓50名醫護人員，且自去年開始協助當地血液透析病患進行自體及手術，降低感染死亡率，提升病患的生活品質。

許以霖表示，肯亞血液透析病患平均年齡是40歲，如今肯亞已完成全國47家透析中心的建置，成大醫院計畫結合台灣的醫衛產業，將台灣血液透析耗材引至肯亞，以降低肯亞的血液透析醫療衛生耗材成本。

阮俊能也說，未來雙方將在心臟血管外科實務醫療教學上共同研究發展，也將持續邀請肯亞醫護團隊到成醫進行深度的臨床醫療及學術研究交流。（編輯：黃世雅）1080621