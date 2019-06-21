更多編輯台推薦新聞：
八村壘NBA選秀首輪第9順位中選 日本第一人
運動

八村壘NBA選秀首輪第9順位中選 日本第一人

專題／器官捐贈講緣分 每一次生死交會都是奇蹟

專題／器官捐贈講緣分 每一次生死交會都是奇蹟

早安世界》長榮空服員罷工 21日取消79航班
早報

早安世界》長榮空服員罷工 21日取消79航班

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

成醫肯亞醫療合作 計畫引入台灣血液透析耗材

最新更新：2019/06/21 12:56

（中央社記者張榮祥台南21日電）成大醫院和肯亞2007年開始進行醫療衛生合作計畫，今年派出醫師前往肯亞指導，也計畫將台灣血液透析耗材引至肯亞，以降低肯亞的血液透析醫療衛生耗材成本。

成大醫院今天發布新聞稿指出，成大醫院和肯亞2007年開始進行醫療衛生合作計畫，從早期的災難預防及公共衛生教育訓練，到現今和肯亞規模最大的肯亞塔國立醫院共同辦理心臟血管外科示範手術及血液透析護理訓練。

成大醫院今年派遣外科部心臟血管外科醫師阮俊能前往肯亞，指導肯亞醫師進行自體血管及人工血管手術，已和當地醫療團隊共同完成50例病患的手術。

成大醫院國際醫療中心主任許以霖表示，成大醫院已協助肯亞培訓50名醫護人員，且自去年開始協助當地血液透析病患進行自體及手術，降低感染死亡率，提升病患的生活品質。

許以霖表示，肯亞血液透析病患平均年齡是40歲，如今肯亞已完成全國47家透析中心的建置，成大醫院計畫結合台灣的醫衛產業，將台灣血液透析耗材引至肯亞，以降低肯亞的血液透析醫療衛生耗材成本。

阮俊能也說，未來雙方將在心臟血管外科實務醫療教學上共同研究發展，也將持續邀請肯亞醫護團隊到成醫進行深度的臨床醫療及學術研究交流。（編輯：黃世雅）1080621

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報