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長榮罷工 立委：預告期應否入法要有社會共識

最新更新：2019/06/21 14:26
長榮航空勞資協商破局，空服員宣布20日下午4時開始罷工，許多旅客措手不及。對於應否修法納入罷工預告期等制度，以免衝擊消費者權益，國民黨立法院黨團總召曾銘宗21日表示，罷工預告期應否入法，各有利弊，要有社會共識，也應該參考各國實施的情形。中央社記者范正祥攝　108年6月21日
長榮航空勞資協商破局，空服員宣布20日下午4時開始罷工，許多旅客措手不及。對於應否修法納入罷工預告期等制度，以免衝擊消費者權益，國民黨立法院黨團總召曾銘宗21日表示，罷工預告期應否入法，各有利弊，要有社會共識，也應該參考各國實施的情形。中央社記者范正祥攝　108年6月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）長榮航空勞資協商破局，空服員宣布20日下午4時開始罷工，許多旅客措手不及。對於應否修法納入罷工預告期等制度，以免衝擊消費者權益，立委曾銘宗等人認為，要有社會共識，未來也應做細部討論。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院回應媒體聯訪時表示，罷工預告期應否入法，各有利弊，要有社會共識，也應該參考各國實施的情形。

民進黨立委余宛如受訪時也指出，重要交通工具罷工都一定會造成影響，發生罷工事件，一方面消費者要越來越學會尊重工會和勞工爭取權益的行為，但另方面罷工者也要讓社會理解爭取相關權益是合理的，並思考罷工若造成消費者不便應該如何做事先的安排。

余宛如舉例表示，從媒體報導得知，昨天突然發生罷工導致航班取消，讓趕著出國參加孩子畢業典禮的家長焦急不已，「出國參加孩子畢業典禮，也許人生就只有這一次，如果錯過，這是無法彌補的」。

對於應否修法納入罷工預告期等制度，余宛如說，未來應做細部的討論。（編輯：李信寬）1080621

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