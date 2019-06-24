台大醫院雲林分院首例試管嬰兒 回院慶滿月

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）台大醫院雲林分院首例成功試管嬰兒，今天回院慶滿月，喜氣洋洋，為生殖醫學中心添喜訊，也為不孕夫妻帶來福音，院方表示，若順利今年底前將另有4至5名新媽媽。

台大醫院雲林分院慶祝生殖醫學中心首例成功試管嬰兒滿月回娘家，院長黃瑞仁、副院長馬惠明及團隊，與滿月男嬰兒及父母分享喜訊。

黃瑞仁表示，台大醫院雲林分院斥資新台幣千萬元成立生殖醫學中心，去年6月獲衛生福利部認證後，隨即提供試管嬰兒診療服務，至今有17對夫妻接受療程，10對懷孕成功，年齡最高者40歲，除了成功首例，預計今年底另有4至5名新媽媽。

在台大醫院雲林分院接受試管嬰兒成功的吳小姐說，5月開心迎寶寶，曾嘗試自然受孕及多次人工受精未果，第一胎是試管嬰兒，是在彰化接受療程，第二胎在雲林完成，真的很高興，這是上天賜予的禮物。

催生台大醫院雲林分院生殖醫學中心的婦產部醫師楊博凱指出，生殖醫學中心也提供男性不孕症、胚胎縮時攝影、胚胎切片及產前檢測等診療服務，但提醒，30歲接受試管嬰兒療程的成功率達6至8成，不過到了40歲成功率降到2成，若有需要應及早規劃。

楊博凱表示，生殖醫學中心除了人工受精、試管嬰兒，因應男女晚婚趨勢，也接受年輕時凍卵療程，若有意凍卵女性一定要在40歲以前為宜，至今有2名女性接受凍卵，台大醫院雲林分院希望為不孕夫妻或晚婚婦女帶來更多「好孕」喜訊。（編輯：陳俊碩）1080624