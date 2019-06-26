雲林就博會釋出1500職缺 找頭路好機會

（中央社記者葉子綱雲林縣26日電）雲林縣政府邀請求職者29日到雲林縣體育館的就業博覽會來找頭路，就博會結合102家廠商釋出1500個職缺，有長照、科技等職類多元選擇，現場還提供免費履歷健診、開運彩妝等。

雲林縣長張麗善表示，縣府今年結合102家廠商，釋出1500個工作機會，其中超過90%以上是廠商在地職缺，知名企業有台塑、義美、上銀、正新、豐泰、旭硝子、飯店、長照機構等，長照、科技、服務等職類選擇多元，29日就業博覽會正是找頭路好機會。

雲林縣政府上午舉辦就博會宣傳會，勞工處長張世忠指出，今年就博會設置長照徵才專區，有19個長照機構聯合徵才，提供112個工作機會，希望吸引更多求職者在地就業。

他指出，雲林縣失業率去年3.6%低於全國3.7%，至於勞動參與率（15歲至65歲可就業人力）60.3%高於全國59%，顯示安心在地就業。

張世忠表示，今年就博會將提供履歷健診、開運彩妝等免費服務，希望協助求職者提高就業成功率，現場還有料理免費品嚐、集章換摸彩券抽iPAD等好康活動，歡迎來參加。（編輯：翁翠萍）1080626