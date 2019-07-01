婦人脊椎側彎疼痛10多年 截骨手術恢復正常

飽受脊椎側彎疼痛之苦的崔姓婦人（中）經花蓮門諾醫院脊椎截骨手術治療後，助她正常直立，並解決長期疼痛症狀，1日現身感謝醫療團隊協助。中央社記者李先鳳攝 108年7月1日

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）飽受脊椎側彎疼痛折磨的67歲崔姓婦人，10多年來尋求各種治療卻無法改善症狀。經花蓮門諾醫院脊椎截骨手術，助她正常直立，並解決長期疼痛症狀。

門諾醫院脊椎外科醫師凃振宏說，脊椎疾病是長者常見病痛的主要來源，好發在頸椎、腰椎；一旦壓迫到脊髓造成病變，不僅扣扣子、拿筷子等精細動作無法順利完成，嚴重還可能造成大小便失禁。

崔姓婦人因脊椎後凸，脊椎側彎高達47度，身體向前傾斜10公分，並且偏往右側8公分，導致無法久走、久立，甚至引發神經性疼痛。求助凃振宏醫師，經手術後身體回復中間直立，不但解決疼痛症狀，也能爬山、旅遊等戶外活動。

凃振宏說，人體脊椎柱布滿神經，為避免手術傷及脊髓神經，開刀過程全程運用「多模式術中神經監測系統」，是大幅降低手術風險的利器。

凃振宏解釋，脊椎側彎大略有先天性異常、青少年特異性脊椎側彎、成年者退化性脊椎側彎、骨骼肌肉神經發育的脊椎側彎等類。其中，成年者退化性脊椎側彎合併骨質疏鬆以婦女最常見，通常側彎角度在30度以內還不至於影響生活功能，若只是偶爾感到不舒服，可先以復健或非手術方式治療。（編輯：翁翠萍）1080701